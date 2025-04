Warum jetzt alle auf Alibaba wetten sollten & 2 andere Aktien gegen die Zollwut

"Trotz des Anstiegs, den wir in letzter Zeit bei Alibaba gesehen haben, sind wir hier immer noch Käufer, und es ist eine großartige Möglichkeit, den Zollwut zu vermeiden, den wir in anderen Sektoren sehen", sagte Tatro.

Inmitten wachsender Unsicherheit rund um US-Zölle rät Quint Tatro, Gründer und Präsident von Joule Financial, Anlegern zu einer besonderen Strategie: Investitionen in Unternehmen, die vom globalen Handelsstreit möglichst unberührt bleiben. In der CNBC-Sendung "Power Lunch" empfahl Tatro insbesondere Alibaba – und begründete seine Einschätzung deutlich.

Hintergrund: Alibaba erzielt rund 80 bis 90 Prozent seines Umsatzes im chinesischen Heimatmarkt – und ist somit weitgehend immun gegen US-Zollmaßnahmen. "Wenn man die Zölle vermeiden will, kann man das ganz einfach tun, indem man ins Ausland geht. Und das ist ein gutes Beispiel dafür", so der Experte. Der Anteil der US-Umsätze liegt bei geschätzten 5 Prozent oder weniger.

Auch fundamental sei Alibaba laut Tatro weiterhin "unglaublich" stark aufgestellt. Mit 67 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und einem geplanten Investitionsvolumen von über 50 Milliarden US-Dollar in KI innerhalb der nächsten drei Jahre sei der Konzern bestens gerüstet für die Zukunft.

Neben Alibaba hebt Tatro Exxon Mobil hervor – ebenfalls mit starker Bilanz und solider Perspektive. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn bereits um 10 Prozent gestiegen ist, sieht Tatro noch Luft nach oben. "Auch wenn die Regierung niedrigere Energiepreise anstrebt, glauben wir, dass die Deregulierung dies ausgleichen wird", so der Investor.

Exxon verfüge über 20 Milliarden US-Dollar in bar, habe eine sehr geringe Verschuldung und biete eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent. "Die Aktie hat sich in den letzten zwei Jahren nicht wirklich entwickelt, und sie fängt gerade erst an, an Fahrt zu gewinnen. Wir glauben, dass sie hier noch weiter steigen wird."

Dritte Empfehlung: Snowflake – ein Cloud-Data-Spezialist, der sich in einem zollbelasteten Umfeld durch seine digitale Ausrichtung ebenfalls behaupten könne. "Hier gibt es keine Probleme mit Zöllen", so Tatro. Zwar sei die Aktie mit einem hohen Bewertungsniveau nicht gerade günstig, doch die Markterwartungen seien niedrig, was Chancen biete. "Wir glauben, dass diese Aktie eine großartige Kaufgelegenheit bei diesem Rückgang ist."

Fazit: Wer Zöllen und geopolitischem Stress entgehen will, sollte laut Tatro auf globale Tech-Stars wie Alibaba und Snowflake sowie Energie-Giganten wie Exxon Mobil setzen – solide Bilanzkennzahlen und Wachstumspotenzial inklusive.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion