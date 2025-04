Continental klar im Minus nach Hinweisen zum ersten Quartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental haben am Mittwoch mit deutlichen Kursverlusten auf Hinweise des Reifenherstellers und Autozulieferers zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal reagiert. Am Vormittag fielen die Papiere um 1,7 Prozent auf 64,28 Euro. Sie gehörten damit zu den schwächeren Werten im Dax , der um rund 0,9 Prozent nachgab. Für das laufende Jahr steht bei Conti damit nun auch eine negative Bilanz von minus einem Prozent zu Buche.

Das Unternehmen wies in einem sogenannten "pre-close call" für Analysten - der letzten Verlautbarung vor dem Quartalsbericht Anfang Mai - auf die zuletzt schwierigen Bedingungen in der Automobilbranche hin. Die Produktion von Autos und leichten Nutzfahrzeugen in Europa und Nordamerika dürfte am Gesamtmarkt in den ersten drei Monaten unter den Vorjahreswerten gelegen haben, hieß es. Auch die Erstausstattung mit Reifen dürfte demnach weiter geschwächelt haben.