Tesla schockt den Markt: Die Auslieferungen brechen heftig ein!

Doch die Realität sieht düster aus: Politische Skandale rund um Musk sowie zunehmende Konkurrenz aus China setzen Tesla unter Druck. Seit seiner Ernennung zum Chef des neu geschaffenen "Department of Government Efficiency" (DOGE) unter US-Präsident Trump – für dessen Wiederwahl Musk 290 Millionen US-Dollar spendete – hat sich der öffentliche Ton gegenüber Tesla deutlich verschärft. Musks politische Äußerungen und seine Nähe zu Trumps ultrakonservativer Linie stoßen international auf Kritik. In Deutschland etwa unterstützte er öffentlich die AfD – mit verheerenden Folgen für das Geschäft.

Tipp aus der Redaktion: In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir Ihnen drei aussichtsreiche Goldunternehmen vor, die bei einem weiter haussierenden Basispreis den Markt outperformen könnten. Jetzt kostenlos anfordern!

In Europa bröckelt Teslas Marktstellung bereits. Laut Daten von EU-EVs.com fiel der Marktanteil in 15 Ländern von 17,9 Prozent auf 9,3 Prozent. Besonders dramatisch ist der Einbruch in Deutschland, wo der Anteil bei batterieelektrischen Fahrzeugen von 16 Prozent auf nur noch 4 Prozent fiel. Auch die Cybertruck-Auslieferungen konnten daran nichts ändern – Tesla verkaufte im Quartal nur 12.881 Fahrzeuge außerhalb der Model 3/Y-Reihe.

An der Börse hat der Kursverfall bereits Spuren hinterlassen. Im ersten Quartal verlor die Tesla-Aktie 36 Prozent – die drittschlechteste Perfomance in der Unternehmensgeschichte. Allein in den letzten drei Monaten wurden 460 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet.

Die Tesla-Aktie verliert nach Veröffentlichung der Zahlen 4,8 Prozent. Der Titel steht am Mittwoch auch wegen einer massiven Veräußerung in den Schlagzeilen. Der schwedische Versicherungsriese Folksam hat laut Reuters sein gesamtes Tesla-Investment im Wert von rund 160 Millionen US-Dollar verkauft. Wie unser Aktienexperte Markus Weingran diesen Schritt einordnet, hat er heute in seiner Börsenlounge besprochen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,32 % und einem Kurs von 235,6EUR auf Tradegate (02. April 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.





Goldpreis nicht zu stoppen Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien Jetzt Report kostenlos herunterladen!