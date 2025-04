Tech Mahindra und CrateDB kooperieren bei der Bereitstellung von agentenbasierten KI-Lösungen für die Automobilindustrie, die Fertigung und intelligente Fabriken

HANNOVER, Deutschland, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, und CrateDB, ein Unternehmen für Datenmanagement, gaben auf der Hannover Messe 2025, der Weltleitmesse für Industrietechnologie, eine strategische Partnerschaft bekannt. Die Partnerschaft soll die Sektoren Automotive, Manufacturing und Smart Factory revolutionieren, indem sie fortschrittliche agentenbasierte KI-Lösungen bereitstellt, die Echtzeit-Datenanalysen nutzen und Unternehmen in die Lage versetzen, Innovation und Effizienz in großem Umfang voranzutreiben.

Die Partnerschaft wird Tech Mahindras fundierte Branchenkenntnisse und Fähigkeiten zur digitalen Transformation mit der leistungsstarken Datenbanktechnologie von CrateDB kombinieren, um den vollen Wert von Daten für Industriekunden zu erschließen. Durch die Nutzung der Open-Source-, Multi-Model- und verteilten Datenbank von CrateDB wird Tech Mahindra Unternehmen fortschrittliche Funktionen zur Verfügung stellen, um Lieferketten zu optimieren, vorausschauende Wartungsmodelle zu verbessern und höhere Qualitätskontrollstandards in ihren Betriebszentren zu gewährleisten. Darüber hinaus werden die Lösungen Zeitreihendaten von industriellen IoT (IIoT)-Sensoren in einer cloudbasierten Umgebung analysieren und integrieren, so dass Unternehmen strukturierte Daten für schnellere und fundiertere Entscheidungen nutzen können.