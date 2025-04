Nike droht der nächste Rückschlag: US-Zölle auf Importe aus Vietnam

Am Mittwoch wird US-Präsident Donald Trump voraussichtlich bekannt geben, welche Länder und Produkte von einer neuen Runde von Strafzöllen betroffen sein werden. Vietnam, das mit den USA einen Handelsüberschuss von 123,5 Milliarden US-Dollar erzielt, ist ein wahrscheinliches Ziel.

Laut dem Geschäftsbericht für das Jahr 2024 produzierte Nike 50 Prozent seiner Schuhe und 28 Prozent seiner Bekleidung in Vietnam. Konkurrent Adidas ist etwas weniger betroffen und bezieht 39 Prozent seiner Schuhe und 18 Prozent seiner Bekleidung aus dem Land.

Der durchschnittliche US-Zollsatz für Schuhe aus Vietnam liegt aktuell bei 13,6 Prozent, für Bekleidung bei 18,8 Prozent, so Berechnungen von Sheng Lu, Professor für Mode- und Bekleidungsstudien an der University of Delaware.

"Wenn die Zölle ausgeweitet werden, hat Nike ein Problem", sagt David Swartz, Analyst bei Morningstar. In der letzten Quartalsbilanz kündigte Finanzvorstand Matt Friend bereits an, dass Nikes Umsatz weiter schrumpfen werde. Diese Prognose basierte auf den bestehenden Zöllen. Doch was, wenn es noch schlimmer kommt?

Die Branche rüstet sich für den Schlag

Einige jüngere, schnell wachsende Sportmarken sind noch stärker von Vietnam abhängig. Die aufstrebende Laufschuhmarke On bezog 2024 90 Prozent ihrer Schuhe und 60 Prozent ihrer Bekleidung und Accessoires aus Vietnam.

On-Schuhe kosten bereits zwischen 130 und 330 US-Dollar pro Paar. Zölle spielen daher eine Rolle bei der Preisgestaltung, sagt COO Samuel Wenger: "Unsere Premium-Marke gibt uns Spielraum, unsere Preise strategisch anzupassen."

Die Preise für Sneaker in den USA sind seit 2019 bereits um 25 Prozent gestiegen, teilweise wegen höherer Produktionskosten, so Beth Goldstein, Analystin für die Schuhbranche beim Marktforschungsunternehmen Circana.

Während die Umsätze mit Laufschuhen in den USA seit 2021 um 16 Prozent auf 7,4 Milliarden US-Dollar gestiegen sind, ist das US-Verbrauchervertrauen zuletzt auf ein Vierjahrestief gefallen. Noch höhere Preise könnten deshalb auf Widerstand stoßen.

Doch die Produktion aus Vietnam zu verlagern ist keine einfache Lösung. Andere südostasiatische Länder wie Kambodscha und Indonesien könnten ebenfalls ins Visier der US-Zölle geraten, und die Produktionskosten steigen dort ohnehin bereits.

Vietnam spielt seine Karten geschickt aus

Die Regierung in Hanoi hat bereits Maßnahmen ergriffen, um in Trumps Gunst zu bleiben: mehr US-Importe, niedrigere Zölle und sogar die Erlaubnis für Starlink, das Satelliten-Internetunternehmen von Trump-Berater Elon Musk, seine Dienste in Vietnam anzubieten.

Zudem arbeitet die Trump Organization mit Vietnam an milliardenschweren Investitionen in Hotels, Immobilien und Golfplätze.

Wilbur Ross, der Handelsminister in Trumps erster Amtszeit war, glaubt daher nicht an harte Strafmaßnahmen: "Trump hat gute Beziehungen zu Vietnam und keinen Grund, es mit Zöllen zu überziehen, die die US-Konsumenten sofort im Geldbeutel spüren würden."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion