Zehnte Geschäftsklimaumfrage der AHK Japan und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / 95 % der deutschen Unternehmen schätzen die Stabilität Japans in Zeiten geopolitischer Umbrüche

Tokio/Berlin (ots) - Im Jahr der Expo 2025 in Osaka überzeugt Japan mit

Fundamentaldaten: 82 % der deutschen Unternehmen erwirtschafteten 2024 Gewinne

in Japan; 23 % erzielten Gewinnmargen vor Steuern von mehr als 10 %



- Erfolgsgeschichte der letzten Dekade: 64 % der Unternehmen steigerten ihren

Umsatz in den letzten zehn Jahren, 26 % verdreifachten ihn oder erzielten noch

mehr Wachstum

- Differenzierter Blick auf die neue US-Administration: 22 % der Befragten

erwarten positive Auswirkungen der Wiederwahl von Präsident Donald Trump auf

ihr Geschäft in Japan (+ 10 Prozentpunkte ggü. seiner Erstwahl 2017); 39 %

erwarten negative Folgen

- Japan als globaler Partner Deutschlands: 61 % (+ 14 Prozentpunkte ggü.

Vorjahr) wollen an Geschäftsnetzwerken Japans teilhaben, 63 % kooperieren mit

japanischen Partnern in Drittstaaten (+ 10 Prozentpunkte ggü. Vorjahr), 61 %

sehen wachsende Kooperationsbereitschaft japanischer Unternehmen mit

ausländischen Unternehmen

- Größte Herausforderungen: Rekrutierung von qualifiziertem Personal (82 %)

sowie Wechselkursrisiken (77 %)







zugleich profitabler Markt für deutsche Unternehmen. Das zeigt die neue

Geschäftsklimaumfrage " Economic Outlook - German Business in Japan 2025 " der

Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan (AHK Japan) und KPMG

Deutschland.



Die deutschen Unternehmen stellen dem Wirtschaftsstandort Japan demnach ein

exzellentes Zeugnis aus: 95 % schätzen die wirtschaftliche Stabilität des

Landes, 93 % loben die stabilen und verlässlichen Geschäftsbeziehungen, 87 % die

soziale Stabilität und Sicherheit im Land sowie 80 % die politische Stabilität

und demokratischen Grundpfeiler.



Zudem bewerten 90 % der Befragten die hohe Qualifizierung der Fachkräfte als

besonders positiv. Auch die hochentwickelte Infrastruktur (87 %) und die

Offenheit für Technologie und Innovation (76 %) tragen zur Attraktivität bei.



Deutsche Unternehmen in Japan mit soliden Gewinnen und Wachstumsambitionen



Ungeachtet globaler wirtschaftlicher Turbulenzen bleiben deutsche Unternehmen in

Japan auf Erfolgskurs. 2024 erwirtschafteten 82 % einen Gewinn, 23 % erzielten

Vorsteuermargen von über 10 %. Für fast die Hälfte der befragten Unternehmen (47

%) zählt Japan zu den fünf größten Umsatz- und Ergebnisquellen im Gesamtkonzern.



"Japan ist und bleibt ein attraktiver Markt für deutsche Unternehmen. 'Making

money in Japan' wird damit erneut von den Befragten unterstrichen. Dass so viele Seite 2 ► Seite 1 von 3





