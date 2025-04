Optima Cycles / Optima Cycles erwirbt Dolly Bikes und Leeflang ...

Optima Cycles erwirbt Dolly Bikes und Leeflang Poedercoating und baut an der erfolgreichen Expansion nach Deutschland / Strategische Positionierung auf dem Lastenrad-Markt (FOTO)

Beverwijk, Niederlande (ots) - Optima Cycles , der führende niederländische Hersteller von E-Cargobikes und E-Bikes, gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Marktpräsenz mit gleich zwei strategischen Akquisitionen verstärkt: die Übernahme von Dolly Bikes , einem renommierten Hersteller von Premium-E-Lastenrädern, sowie die Integration von Leeflang Poedercoating in die Unternehmensgruppe. Diese Schritte markieren den Beginn einer neuen Wachstumsphase und stärken die Position von Optima Cycles auf dem europäischen Markt, insbesondere in Deutschland. Ein deutlich positives Zeichen in einem Markt, der zuletzt häufiger von schlechten News bestimmt wurde.

Erfolgreiche Expansion in den deutschen Markt