Black Gold Exploration erweitert sein Gebiet durch Joint Venture mit LGX Energy

Übernahme peilt bedeutsame Öl- und Gaskonzessionen in Clay County, Indiana, an

Vancouver, British Columbia, Kanada – 31. Januar 2025 / IRW-Press / BGX – Black Gold Exploration Corp. („Black Gold“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BGX) (FWB: P30) freut sich bekannt zu geben, dass es am 31. Januar 2025 ein Kauf- und Verkaufsabkommen (das „Abkommen“) mit LGX Energy Holdings (der „Verkäufer“) und Adler Energy LLC (der „Betreiber“ und eine 100-%-Tochtergesellschaft des Verkäufers) unterzeichnet hat, um sich an der Erschließung eines Bohrlochs in Clay County, Indiana, (das „Bohrloch“) zu beteiligen. Gemäß den Bedingungen des Abkommens wurde dem Unternehmen das Recht auf den Erwerb einer 10-%-Beteiligung am Bohrloch gewährt. Das Unternehmen rechnet mit einer Startinvestition in Höhe von 105.000 USD für das Bohrloch und schätzt, dass es gemäß dem Abkommen für die Inbetriebnahme des Bohrlochs zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 50.000 USD aufwenden muss.

Das Abkommen stellt einen aufregenden Meilenstein für das Unternehmen dar, zumal es seine strategische Zusammenarbeit mit dem Verkäufer durch die Beteiligung an der Erschließung eines vielversprechenden neuen Bohrlochs in Clay County, Indiana, weiter vorantreibt. Dieses Vorhaben entspricht nicht nur den Wachstumszielen des Unternehmens, sondern verdeutlicht auch, dass das Unternehmen bestrebt ist, gezielte Investitionen zu tätigen, um den operativen Betrieb zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Interessensvertreter zu schaffen.

Chief Executive Officer Francisco Gulisano sagte: „Wir sind davon überzeugt, dass dies angesichts des Wertes, des Standorts der Investition und des Potenzials, an diesem Standort schnell in Produktion zu gehen, ein taktischer und aufregender Schritt für Black Gold Exploration ist. Wir freuen uns darauf, mit unserem Partner LGX Energy an diesem Projekt zu arbeiten.“

Im Auftrag des Unternehmens

Francisco Gulisano

236-266-5174

Chief Executive Officer

