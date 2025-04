Deutsche-Bank-Tochter zahlt Millionen wegen 'Greenwashing'

Ich bin nicht unbedingt der gleichen Meinung, aber immer gut, auch eine andere Perspektive zu hören. Richtung Risiko management lief ja nun auch nicht alles super rosig in den letzen 5 Jahren - eigentlich war immer etwas, und zuletzt vor einem Jahr die Riesen „plötzliche“ Rückstellung für Postbank-Klagen.Aber ja, US-Boy auf CFO Posten einer Deutschen Bank…aber sorry, ist die Deutsche Bank denn so Deutschlandlastig?Kurzer Scheck Bei https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/DEUTSCHE-BANK-AG-3… Incl. schöner Graphik:Umsatzverteilung nach Regionen (2023):Deutschland: 12,58 Milliarden Euro​Amerika (überwiegend USA): 4,94 Milliarden Euro​Vereinigtes Königreich: 4,1 Milliarden Euro​Restliches Europa, Naher Osten und Afrika: 4,02 Milliarden Euro​Asien/Pazifik: 3,19 Milliarden Euro​Diese Zahlen zeigen, dass die Deutsche Bank einen erheblichen Teil ihres Geschäfts außerhalb Deutschlands tätigt. Die Umsätze in Amerika, hauptsächlich in den USA, beliefen sich 2023 auf 4,94 Milliarden Euro, was etwa 17 % des Gesamtumsatzes entspricht. rund 60 % der Umsätze werden außerhalb Deutschlands generiert.​Zusätzlich plant die Bank, ihr Investmentbanking in den USA weiter auszubauen, insbesondere im Bereich des festverzinslichen Handels, mit dem Ziel, die Einnahmen zwischen 2023 und 2027 um 20 % zu steigern. ​Financial Times: https://www.ft.com/content/6e5e9ba9-76c1-44e5-b1dd-da8e2a34…