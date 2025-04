Plusnet präsentiert mit "Grow!" neues Vertriebsprogramm für Neu- und Bestandspartner

Köln (ots) -



- Reduzierung der Komplexität: Weniger Partnerstufen und Produktklassen

- Mehr Push-Aktionen und höhere Provisionen zur Partnerbindung

- Individuelle Partnerunterstützung durch neues Onboarding-Programm



Das auf Geschäftskunden spezialisierte Kölner Telekommunikationsunternehmen

Plusnet, eine hundertprozentige Tochter des Energiekonzerns EnBW, legt in

Deutschland ein runderneuertes Partnerprogramm für Neu- und die rund 300

Bestandspartner im Telekommunikationsvertrieb auf.





Die Plusnet GmbH bietet vor allem kleinen und mittelständischen Geschäftskundenüber ihr großes bundesweites Partnernetzwerk zukunftsfähigeKommunikationsdienste für ihr Business. Dazu gehören neben schnellenInternetanbindungen via DSL, Glasfaser oder Richtfunk auch umfangreicheTelefonie-Dienste - von der Einzelplatzlösung bis hin zu internetbasiertenAnlagenanschlüssen - sowie die nahtlose Integration in moderne UnifiedCommunication Lösungen wie etwa WebEx von Cisco. Erst im Dezember ging dieCloud-Telefonie-Lösung von Plusnet in einem unabhängigen Vergleichstest derZeitschrift connect professional als Testsieger hervor. Damit schnitt Plusnetbesser ab als Vergleichsprodukte wie etwa von der Deutschen Telekom , nfon oder1&1 Versatel."Grow!" mit Plusnet: Telekommunikationsvertrieb mit WachstumsversprechenUnter dem Titel "Grow!" ermöglicht das Programm Sales-Partnern neueWachstumsimpulse im Telekommunikationsvertrieb. Um das zu erreichen, bietetPlusnet - neben attraktiven Provisionen - künftig ein umfangreicheresOnboarding- und Schulungsprogramm und individuelle Betreuung."Mit unseren Telekommunikations-Services sind wir im Gigaspeed-ZeitalterSchrittmacher für neue Geschäftsmodelle. Mit unserem neuen Partnerprogrammübernehmen wir nun auch für unsere Vertriebspartner die Führungsrolle undermöglichen nachhaltiges Wachstum mit einem modernen, zukunftsfähigenProvisionsmodell und besseren Verdienstmöglichkeiten als je zuvor", so DirkBorowsky, Executive Director Sales & Marketing bei Plusnet. "Das neueOnboarding-Programm wird dafür sorgen, Vertriebspartner optimal mit allennotwenigen Informationen und Ressourcen zu versorgen, die sie für einenerfolgreichen Produktvertrieb benötigen. Das gilt sowohl für Neu- als auchBestandspartner. Bei Bedarf bieten wir nun auch exklusive Coachings, die aufindividuelle Wachstumsstrategien im Telekommunikationsvertrieb ausgelegt sind."Das "Grow!"-Partnerprogramm: einfacher, individueller, besserKünftig gibt es mit Business , Performance und Exclusive nur noch drei statt derfrüheren neun Partnerstufen, was eine erhebliche Vereinfachung darstellt. In denunterschiedlichen Produktklassen sind nun Abschlussprovisionen von bis zu 390Prozent möglich. Zum Start des neuen Programms können Vertriebspartner inausgewählten Produktklassen sogar um 100 Prozent höhere Provisionen erzielen.Regelmäßige Push-Aktionen für ausgewählte Produkte bieten ebenfalls höhereVerdienstmöglichkeiten."Um Neueinsteigern den Start zu vereinfachen, bieten wir zudem finanzielleAnreize und maßgeschneiderte Kundenanalysen", ergänzt Borowsky. "MitVor-Ort-Schulungen und regelmäßigen Events und Incentives wollen wir zudem dasPotential unserer Partner weiter steigern und unsere Partnerschaften festigen."Plusnet-Tour in sechs deutschen Städten ab MaiAm 13. Mai tourt Plusnet zudem wieder durch Deutschland: In Hamburg, Berlin,Frankfurt, Köln, Stuttgart (Bietigheim) und München können sich Vertriebspartnerund die, die es werden wollen, über die Produkte, Dienstleistungen und das neue"Grow!"-Partnerprogramm ausführlich informieren.Interessierte Vertriebspartner können sich hier kostenfrei anmelden:http://www.plusnet.de/plusnet-tour-2025Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutschesTelekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibteine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelangeErfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihresumfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskundenjeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zurVerfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf dieZukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowiebundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittlerzukunftssicherer Glasfasernetze: Über die Glasfaser-Plattform Netbridge könnenPartner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigeneServices gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.Pressekontakt:Dennis KnakeUnternehmenskommunikationPlusnet GmbHRudi-Conin-Str. 5a50829 Kölnmailto:presse@plusnet.dehttps://www.plusnet.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168000/6004074OTS: Plusnet