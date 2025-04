JPMorgan senkt Ziel für Vonovia auf 34 Euro - 'Overweight'

georg60 schrieb 27.03.25, 11:53

Hallo Hasenfuzz

Liege ich richtig in der Annahme, dass du ein persönliches Problem mit vonovia als Mieter hast und nicht finanziert bist.

Deine Sache.

Bei meiner Tätigkeit als Verwalter habe ich hunderte Wohnungen,die beim Bezug der Mieter in Ordnung,teils saniert waren,total verwarlost,vermüllt und mit starken Beschädigungen zurückbekommen.

Geschweige die Mietrückstände und Gerichtskosten für Delogierungen.

Also mein Mitleid für die ach so armen Mieter die den Arsch nich hochkriegen ist begrenzt.

Rentner, Menschen die durch unglückliche Umstände am unteren Ast gelandet sind ausgenommen.

Also nichts für ungut, sorry wenn ich falsch liege.