KSB: Ein Hidden Champion aus der Pfalz

Umsatz rund 3 Milliarden Euro. KSB ist global in wachsenden Märkten positioniert. Der Fokus liegt auf der Wachstumsstrategie Climb 21 – ein Strategieprojekt für profitables Wachstum. Effiziente und zuverlässige Pumpen und Armaturen werden in allen Regionen der Welt und in allen Branchen benötigt. KSB ist aktuell in mehr als 50 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Das Ziel ist eine Umsatzrendite von 10% zu erreichen. 2024 waren es 8,2%. Das Unternehmen ist auf Rekordfahrt.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn um ein gutes Drittel auf rund 800 Euro gestiegen. Auf Sicht von drei Jahren hat sich die Notiz sogar mehr als verdoppelt. Vorstandschef Stephan Timmermann will weitere Bestmarken einfahren. Der CEO möchte den Auftragseingang vom Vorjahr erreichten Rekordwert von gut 3,1 Milliarden auf bis zu 3,4 Milliarden steigern.