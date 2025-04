JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" belassen. Nach dem kalten Januar und Februar habe es den hauseigenen Daten zufolge im März beiderseits des Atlantiks weniger Extremwettertage gegeben, schrieb Analystin Laura Ojeil in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur europäischen Baustoffindustrie./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 05:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / 05:51 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 162,7EUR auf Tradegate (02. April 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Laura Ojeil

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m