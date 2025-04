Katrien Verlinden übernimmt Leitung von Exytes globaler Geschäftseinheit Advanced Technology Facilities

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Katrien Verlinden wird zum 14. April 2025 Präsidentin des globalen

Geschäftssegments Advanced Technology Facilities (ATF) von Exyte

- Verlinden wechselt von Saipem America Inc., wo sie zuletzt als Präsidentin und

CEO tätig war. Sie bringt mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung

zu Exyte

- Mark Garvey wird sich auf seine Rolle als Mitglied der Geschäftsleitung und

CEO ATF konzentrieren

- Exyte-CEO Dr. Wolfgang Büchele: "Katrien Verlinden bringt herausragende

Fachkenntnisse in globalen Projekten und exzellente Führungskompetenz mit.

Gemeinsam mit ihrem Team wird sie die Fortschritte zur Erreichung der

strategischen Ziele von Exyte weiter beschleunigen."



Die Geschäftsleitung von Exyte hat Katrien Verlinden mit Wirkung zum 14. April

2025 zur Präsidentin der Global Business Unit Advanced Technology Facilities

ernannt. Verlinden wird ihren Dienstsitz in Singapur haben und an den bisherigen

Stelleninhaber Mark Garvey berichten. Garvey, der seit Januar 2020 Präsident von

ATF war, wird sich auf seine im Dezember 2023 zusätzlich übernommene Rolle als

Mitglied der Exyte-Geschäftsleitung und CEO von ATF konzentrieren. ATF ist das

umsatzstärkste Geschäftsfeld von Exyte und vor allem in den Bereichen

Halbleiter- und Batteriezellenproduktion tätig.





Zuletzt war Verlinden als Präsidentin und CEO von Saipem America Inc. sowie alsLandesleiterin für Saipem in Nordamerika tätig. Sie verfügt über mehr als 25Jahre internationale Führungserfahrung und umfassende operative Expertise in denBereichen Engineering, Procurement und Construction (EPC) in der Energiebranche.Verlinden genießt hohes Ansehen bei Kunden und Branchenvertretern.Bei Saipem, einem weltweit führenden Unternehmen für Offshore- undOnshore-EPC-Dienstleistungen in der Energiebranche, hatte Verlinden verschiedeneinternationale Managementpositionen inne. Zuvor war sie in operativen Funktionentätig, darunter als Technische Managerin, Projektmanagerin und Projektdirektorinfür große Onshore-EPC-Projekte, vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika.Verlinden hat Ingenieurwissenschaften an der Katholieke Universiteit Leuven inBelgien studiert und eine weiterführende Managementausbildung an der StanfordGraduate School of Business absolviert. Sie spricht fließend Niederländisch,Italienisch, Englisch und Französisch und interessiert sich leidenschaftlich fürKoreanisch und Japanisch."Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Phase der Transformation in derHalbleiter- und Batterieindustrie zu Exyte zu stoßen", sagt Verlinden. "In denvergangenen Jahren hat das Geschäftsfeld Advanced Technology Facilities ein