Novo Nordisk & Nvidia: Sind sie nach bis zu 54,6 % Rücksetzer jetzt ein Kauf?

Novo Nordisk und Nvidia sind zwei Aktien, die in den vergangenen Jahren zwar sehr stark gestiegen, zuletzt aber auch gefallen sind.

Verhaltensorientierte Finanzmarkttheorie

Beide Konzerne zeichnen sich durch ihre enorm starke Marktposition aus, die im Zeitverlauf in anziehenden Gewinnen resultiert und so die Aktienkurse antreibt. Doch aufgrund des sogenannten Herdentriebs, der dazu führt, dass gute Aktien bei steigenden Kursen viele Käufer anziehen, koppeln sie sich zwischenzeitlich auch häufig von der fundamentalen Entwicklung ab. In einer Korrektur verhält es sich hingegen umgekehrt, sodass selbst gute Aktien meist zu stark abgestraft werden.

Novo Nordisk

Der dänische Pharmakonzern ist Weltmarktführer für Mittel zur Behandlung von Diabetes und Übergewicht.

Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2015 und 2024 von 107.927 Millionen auf 290.403 Millionen dänische Kronen beziehungsweise von 34.860 Millionen auf 100.988 Millionen dänische Kronen gestiegen. Dabei erreichten die Nettogewinnmarge und die Gesamtkapitalrendite sehr hohe Werte von durchschnittlich 33,6 Prozent und 30,5 Prozent.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.novonordisk.com/investors/financial-results.html

Der starke Kursrückgang der letzten Monate hat bereits zu einer Bewertungsnormalisierung beigetragen. So notiert die Novo-Nordisk-Aktie heute nicht mehr wie Ende 2023 zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,3, sondern nur noch zu KGV 21,1 (01.04.2025).

Damit ist sie bereits leicht unterbewertet .

Nvidia

Seit der ChatGPT-Veröffentlichung im November 2022 gehörte Nvidia bisher zu den größten Profiteuren des KI-Booms. Dem kalifornischen Chipkonzern kommen darüber hinaus die Megatrends Gaming, Rechenzentren, professionelle Visualisierung, autonomes Fahren und Robotics zugute.

Dementsprechend sind Umsatz und Gewinn zwischen 2015 und 2024 von 5.010 Millionen auf 130.497 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 614 Millionen auf 72.880 Millionen US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig verbesserte sich die Gewinnmarge von 12,3 auf sehr hohe 55,8 Prozent. Doch sie hat bereits im vergangenen Jahr (2024) auf das Erreichen eines vorläufigen Profitabilitätshöhepunktes hingewiesen, der vor allem den Wettbewerb innerhalb des Sektors verstärkt.

Großkonzerne wie AMD, Intel, Alphabet und Amazon arbeiten schon an eigenen KI-Halbleitern. Somit könnte sich Nvidias Gewinnmarge langfristig wieder normalisieren, worunter auch das Gewinnwachstum leiden würde. Der Konzern erwirtschaftet zudem mehr als 40 Prozent seines Umsatzes mit nur vier Unternehmen (Google, Amazon, Oracle, Microsoft), was die Ergebnisentwicklung anfällig macht.

Die Aktie ist hingegen auch nach der aktuell kleinen Korrektur und unter Berücksichtigung eines hohen Wachstums immer noch sehr hoch bewertet .

Fazit

Novo Nordisk und Nvidia sind beides Unternehmen mit einer dominierenden Marktstellung und hoher Qualität. Während erstere wahrscheinlich schon einen Großteil seiner Preisanpassung vollzogen hat, notiert Nvidia immer noch deutlich über dem inneren Wert.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion