BASF – Strategien für den Seitwärtstrend

Bereits Ende Februar berichtete BASF (DE000BASF111) zum Geschäftsjahr 2024 von gesunkenen Umsätzen (-5,2 Prozent auf 65,3 Mrd. Euro). Der operative Gewinn (EBIT) wurde abermals durch Sondereinflüsse (in Höhe von 1,9 Mrd. Euro) belastet und betrug 2 Mrd. Euro. Für das Minus waren niedrigere Preise in allen Segmenten sowie Währungseinflüsse verantwortlich, besonders ausgeprägt war der Rückgang im Segment Surface Technologies; hier drückte die Schwäche der Automobilindustrie. Für 2025 prognostiziert BASF ein EBITDA-Wachstum vor Sondereinflüssen zwischen 1,8 und 6,9 Prozent. Dazu sollen alle Segmente beitragen, mit Ausnahme der Basischemikalien, die durch höhere Fixkosten durch einen neuen Standort in China belastet werden.

Discount-Strategie mit 10,3 Prozent Puffer (Juni)