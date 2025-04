Klaus Tenbrock von der praemium Gruppe erklärt das Erfolgsmodell für den Mittelstand (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bocholt (ots) - Fachkräftemangel und steigende Lohnkosten setzen Unternehmenunter Druck - doch herkömmliche Lösungen sind oft teuer und wenig effektiv.Klaus Tenbrock und die praemium Gruppe zeigen, wie Mittelständler Fachkräfte mitdem Easy-Konzept langfristig binden und gleichzeitig ihre wirtschaftlicheStabilität sichern. Wie das Konzept funktioniert und welche Vorteile esUnternehmen gerade in Zeiten des Fachkräftemangels bietet, erfahren Sie hier.In der heutigen Arbeitswelt stehen Unternehmen vor einer doppeltenHerausforderung: Sie müssen sich als attraktive Arbeitgeber positionieren, umtalentierte Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden. Gleichzeitigzwingt der wirtschaftliche Druck sie dazu, finanzielle Spielräume zu schaffenund Gewinne zu maximieren. Was auf den ersten Blick wie zwei gegensätzlicheZiele erscheint, ist in Wahrheit untrennbar miteinander verwoben. Denn wer seinebesten Leute verliert, verliert auch seine Innovationskraft, seineWettbewerbsfähigkeit - besonders für mittelständische Unternehmen eineschwierige Gratwanderung: Während große Konzerne mit großzügigenVergütungsmodellen, flexiblen Arbeitsbedingungen und attraktivenZusatzleistungen locken, geraten kleinere Betriebe zunehmend ins Hintertreffen.Klassische Benefits wie die betriebliche Altersvorsorge (bAV) haben sich längstnicht für alle als Allheilmittel erwiesen. Die Folge: HochqualifizierteFachkräfte orientieren sich um, aufwendige Rekrutierungsprozesse müssen immerwieder von Neuem gestartet werden, und die Kosten für Fluktuation undEinarbeitung explodieren. "Die größte Gefahr für Unternehmen ist nicht dieKonkurrenz, sondern die Gleichgültigkeit gegenüber den eigenen Leuten", warntKlaus Tenbrock, Geschäftsführer der praemium Gruppe. "Wer seine bestenMitarbeiter nicht hält, wird sie bald bei der Konkurrenz wiedersehen - alsstärkste Waffe gegen das eigene Unternehmen.""Wer seine Mitarbeiter verliert, verliert sein Unternehmen. Doch mit denrichtigen Strategien wird Mitarbeiterbindung vom Kostenfaktor zumWachstumstreiber", fügt er hinzu. Als Experte für moderne Bindungskonzepte hatKlaus Tenbrock mit der praemium Gruppe eine Lösung entwickelt, die Unternehmennachhaltig stärkt, ohne die Budgets zu sprengen. Sein Fokus: Innenfinanzierungstatt Mehrkosten, intelligente Konzepte statt teurer Standardlösungen. DasHerzstück ist das Easy-Konzept - eine Kombination aus Nettolohnoptimierung undder pauschaldotierten Unterstützungskasse (PDUK). Es ermöglicht Unternehmen,Fachkräfte langfristig zu binden und gleichzeitig finanzielle Vorteile zusichern. Der Erfolg spricht für sich: Über 100 Unternehmen haben allein im