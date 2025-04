Stefan Ganzke über den Wandel im Arbeitsschutz - Warum Change-Prozesse heute anders ablaufen müssen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Die Transformation der betrieblichen Sicherheits- und somit

auch Unternehmenskultur gehört zu den schwierigsten und zugleich wertvollsten

Aktivitäten im Arbeits- und auch Gesundheitsschutz. Ein Fehler, den Unternehmen

immer mal wieder begehen, ist der Glaube, dass eine einzelne Maßnahme zu einer

solchen Transformation führen kann. Nicht nur, dass die Transformation mit

Einzelmaßnahmen nur sehr selten erfolgreich ist; sie kann sogar die

Sicherheitskultur nachhaltig schädigen. Weshalb einzelne Maßnahmen schädlich

sind und worauf Unternehmen stattdessen setzen sollten, erfahren Sie hier.



Wenn Unternehmen über eine stagnierende oder zu hohe Zahl an Arbeitsunfällen und

unsicheren Situationen klagen, ist ein klarer Fokus auf die Organisation des

Arbeitsschutzes sowie das Verhalten von Management, Führungskräften und

Mitarbeitenden erforderlich. Ein wirksamer Transformationsprozess hat zahlreiche

Wechselwirkungen - nicht nur im Arbeits- und Gesundheitsschutz, sondern auch in

anderen Unternehmensbereichen.





Punktuelle Maßnahmen, wie Sicherheitskurzgespräche oder verhaltensorientierteSicherheitsbegehungen, können die Sicherheitskultur nicht nachhaltig verändern."Das Problem bei guten Einzelmaßnahmen ist, dass sie anfangs Erfolg zeigen. Dochoft folgt nach einem kurzen Aufwärtstrend die Ernüchterung, da keineganzheitliche Veränderung von Organisation und Verhalten stattfindet. Solangenur eine Priorität auf dem Arbeitsschutz liegt und Arbeitsschutz keineNormalität wird, ist ein nachhaltiger Wandel nahezu unmöglich, weil Prioritätensich schnell ändern", erklärt Stefan Ganzke, Geschäftsführer der WandelWerkerConsulting GmbH und früherer Head of Health, Safety & Environment in derChemieindustrie.Wenn Einzelmaßnahmen scheitern, stehen Unternehmen oft vor einem großen Problem,da beim nächsten Mal der Eindruck entsteht, dass lediglich eine "neue Sau durchsDorf getrieben wird". Der Aufwand, die Menschen zu begeistern, wird dadurchimmer größer. Umso wichtiger ist es, dass ein Transformationsprozessganzheitlich gedacht wird und Unternehmen eine klare Strategie mit einemkonkreten Maßnahmenplan verfolgen.Eine wirksame Transformation braucht eine StrategieEin echter Transformationsprozess umfasst Veränderungen in der gesamtenOrganisation und im Verhalten der Menschen im Unternehmen. Das bedeutet unteranderem, dass vorhandene Gremienstrukturen analysiert und bei Bedarfweiterentwickelt werden. Auch der Umgang mit Fehlern benötigt häufigAnpassungen, da Bagatellunfälle und Beinaheunfälle aus verschiedenen Gründen oftnicht gemeldet werden. Die Befähigung von Management, Führungskräften undMitarbeitenden muss denselben hohen Stellenwert erhalten wie die Einführung