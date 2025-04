Weleda erzielt Rekordumsatz und verbessert Profitabilität deutlich (FOTO)

Arlesheim (ots) -



- Umsatz um 8,3 Prozent auf 456,2 Mio. Euro gesteigert.

- Operatives Ergebnis (EBIT ohne Sondereffekte) von 13,4 Mio. Euro auf 28,3 Mio.

Euro mehr als verdoppelt.

- Beide Geschäftseinheiten - Naturkosmetik und Pharma - weltweit dynamisch

gewachsen.

- Strategische Wachstumshebel Internationalisierung, Digitalisierung, Innovation

und Premiumisierung treiben Geschäftsentwicklung.

- CEO Tina Müller: "Das Jahr 2024 war für Weleda das Jahr der Erneuerung, und es

war für uns gleichzeitig wirtschaftlich ein sehr starkes Jahr. Unsere

Strategie Wachstum mit Verantwortung ist erfolgreich."

- CEO Tina Müller: "Auch ins neue Geschäftsjahr sind wir mit Schwung gestartet.

Wir werden unseren nachhaltigen Wachstumskurs mit vielen Innovationen

fortsetzen."



Die Weleda AG, Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und

anthroposophische Arzneimittel, kann auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr

2024 zurückblicken: Der Umsatz stieg um 8,3 Prozent auf 456,2 Mio. Euro (Vj.

421,2 Mio. Euro) - das ist der höchste Umsatz in der Geschichte des

Unternehmens. Zugleich hat Weleda ihre Profitabilität deutlich verbessert und

das operative Ergebnis (EBIT ohne Sondereffekte) auf 28,3 Mio. Euro mehr als

verdoppelt (Vj. 13,4 Mio. Euro).





Zum dynamischen Wachstum haben beide Geschäftsfelder und alle Regionen weltweitbeigetragen: Im Kosmetikgeschäft erhöhte sich der Umsatz um 8,2 Prozent auf367,9 Mio. Euro (Vj. 340,1 Mio. Euro), während die Pharmasparte ihre Umsätze um8,7 Prozent auf 88,3 Mio. Euro (Vj. 81,2 Mio. Euro) steigern konnte. "Das Jahr2024 war für Weleda das Jahr der Erneuerung, und es war für uns gleichzeitigwirtschaftlich ein sehr starkes Jahr. Unsere gute Entwicklung zeigt, dass unsereStrategie Wachstum mit Verantwortung erfolgreich ist", sagt Tina Müller, CEO derWeleda AG. "Wir haben die passenden Massnahmen ergriffen, um unsereWettbewerbsfähigkeit und Resilienz weiter zu stärken. Mit unserer Fokussierungauf die vier Wachstumshebel Innovation, Premiumisierung, Digitalisierung undInternationalisierung liegen wir genau richtig."Internationalisierung vorangetrieben - Kernregion D-A-CH deutlich erholtWeleda hat ihr internationales Geschäft im vergangenen Jahr weiter ausgebaut undin grossen Märkten wie Asien und USA, aber auch in Osteuropa, Südeuropa undBenelux den Umsatz zweistellig gesteigert. Zudem ist Weleda auch in ihrerKernregion D-A-CH nach zuletzt herausfordernden Jahren wieder klar aufWachstumskurs. Im grössten Einzelmarkt Deutschland erzielte Weleda einUmsatzplus von 6,2 Prozent. In der Schweiz erhöhte sich der Umsatz um 7,4