American Tungsten Corp. wird Mitglied des Critical Mineral Institute

Das CMI ist eine globale Organisation, die sich den Herausforderungen und Chancen im Sektor für kritische Rohstoffe widmet. Das CMI stellt Unternehmen, Regierungen und Interessengruppen umfangreiche Ressourcen zur Verfügung und bietet Einblicke in den Wert, die Nachhaltigkeit und die strategische Bedeutung von kritischen Rohstoffen, die für den technischen und industriellen Fortschritt unerlässlich sind.

„Es freut uns sehr, dass wir Mitglied des CMI werden und hoffen, einen entsprechenden Beitrag zum Dialog rund um die Bedürfnisse und Herausforderungen des Sektors für kritische Rohstoffe in Nordamerika leisten zu können“, meint Murray Nye, CEO von American Tungsten. „Im CMI sind Branchenveteranen und Experten vertreten, und das Team von American Tungsten freut sich darauf, mit ihnen gemeinsam die Mission von CMI umzusetzen, die darin besteht, die komplexen Herausforderungen beim Aufbau von Lieferketten für kritische Rohstoffe zu meistern, dem Druck der Politik entgegenzuwirken und Nordamerikas nationale Sicherheitsagenden zu unterstützen.“

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 21 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekts der Mine IMA erworben.