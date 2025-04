Viel Potenzial und dringender Handlungsbedarf (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Die Zukunft der kleinen und mittelständischen Unternehmen

(KMU) in Deutschland ist digital. Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag des

Cloud- und Hosting-Anbieters IONOS sind 84 Prozent der Befragten überzeugt: Die

Digitalisierung ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft jedoch eine Lücke: Nur 52 Prozent der

befragten Firmen haben bisher eine Website. Die größten Herausforderungen bei

der Digitalisierung: Kosten, Bürokratie und Sicherheitsbedenken.



"Ich habe großen Respekt vor dem, was kleine und mittelgroße Unternehmen Tag für

Tag leisten," sagt Achim Weiß, CEO von IONOS. "Sie halten unser Land am Laufen -

und haben verstanden, dass digitale Sichtbarkeit über ihren Erfolg entscheidet."

Er appelliert an die KMU, ihrem Innovationswillen aber auch Taten folgen zu

lassen: "Eine Website ist kein Luxus, sondern genauso wichtig wie früher ein

Telefonanschluss!" Wer online nicht sichtbar ist, wird nicht mehr lange am Markt

bestehen, ist Weiß überzeugt. "Dabei braucht die Wirtschaft in Deutschland und

Europa starke digitalisierte KMU - gerade in Zeiten wie diesen."







Entscheider aus Unternehmen in Deutschland mit bis zu 250 Mitarbeitenden zum

Digitalisierungsgrad ihrer Unternehmen.



Herausforderungen durch Kosten und Bürokratie



Themen wie die angespannte Wirtschaftslage und die Diskussion über den

Bürokratie-Abbau für Unternehmen beschäftigen auch kleine und mittelgroße

Firmen. Der Kostenfaktor bleibt für mehr als die Hälfte der Befragten (56

Prozent) das größte Hindernis bei der Digitalisierung. Das sind 8 Prozentpunkte

mehr als im Vorjahr. 52 Prozent halten die Bürokratie für einen Bremsklotz,

Sicherheits- und Datenschutzbedenken belasten 49 Prozent der Befragten.



"Ich verstehe die Herausforderungen, vor denen KMU stehen. Aber die Annahme,

dass Digitalisierung zu komplex, zu teuer, zu unsicher ist, stimmt heute nicht

mehr", so Achim Weiß. "Wir geben Unternehmen einfache und bezahlbare Werkzeuge

für ihren digitalen Erfolg an die Hand und stehen für echte digitale

Souveränität, die aktuell wichtiger ist denn je. Unsere Lösungen sind

DSGVO-konform, entwickelt auf unserem eigenen Tech-Stack - und die Daten bleiben

in unseren Rechenzentren in Deutschland und Europa."



Digitalisierung hilft bei Kundengewinnung



Trotz der Herausforderungen sieht die Mehrheit der befragten Firmen auch große

Vorteile in einem eigenen Internetauftritt. 81 Prozent sind der Meinung, dass

eine starke Online-Präsenz ihre Sichtbarkeit erhöht, 78 Prozent sehen die





