Strategy am Limit? Analyst warnt vor Bitcoin-Finanzierungsrisiken!

"Während wir zunächst in mehreren Aspekten skeptisch waren, haben wir zunehmend Vertrauen gewonnen, dass die Ausgabe von wandelbaren Anleihen weitgehend ausgereizt ist", schrieb Gala in einer Analyse. Sein neues Kursziel von 220 US-Dollar impliziert ein Abwärtspotenzial von fast 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Preis von fast 300 US-Dollar.

Die aggressive Bitcoin-Kaufstrategie von Strategy (früher als MicroStrategy bekannt) hat die Aktie in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 2.500 Prozent steigen lassen. Doch laut einem neuen Bericht von Monness, Crespi, Hardt & Co. könnte sich das Blatt nun wenden. Analyst Gus Gala sieht wachsende Risiken in der Kapitalbeschaffungsstrategie des Unternehmens und hat das Rating von "Neutral" auf "Sell" herabgestuft.

Kapitalbeschaffung gerät ins Stocken

MicroStrategy hält aktuell 528.185 BTC in seiner Bilanz und hat allein zwischen dem 24. und 30. März 22.048 Bitcoin für 1,92 Milliarden US-Dollar gekauft. Damit hat das Unternehmen in diesem Jahr bereits 7,66 Milliarden US-Dollar für BTC ausgegeben.

Finanziert wurden die Käufe bisher überwiegend durch den Verkauf von Unternehmensanteilen und Vorzugsaktien. Doch Gala sieht genau hier ein Problem: Die Investorennachfrage nach den neuen Wertpapieren von Strategy war zuletzt schwach, was darauf hindeuten könnte, dass der Markt für diese Finanzierungsart gesättigt ist.

Ende der Bitcoin-Kaufwelle?

Sollte sich Strategy in Zukunft verstärkt auf festverzinsliche Finanzierungsinstrumente wie Anleihen stützen müssen, könnte die bisherige Strategie ins Wanken geraten. Gala betont: "Wenn festverzinsliche Wertpapiere nicht in größerem Umfang eingesetzt werden, könnte das BTC-Treasury-Modell zunehmend in Frage gestellt werden."

Zudem hat das Unternehmen bereits 18,6 Milliarden US-Dollar von seinen geplanten 21 Milliarden US-Dollar aus einer direkten Aktienplatzierung aufgebraucht. Erst letzte Woche wurden zusätzlich 711 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe neuer Vorzugsaktien generiert – allerdings mit verhaltenem Markterfolg.

Gala bleibt skeptisch: "Das abnehmende Interesse an den Wertpapieren von Strategy zeigt die Grenzen der Bitcoin-Treasury-Idee. Der Markt wird kritischer, und das Unternehmen könnte in Zukunft Schwierigkeiten haben, das benötigte Kapital zu beschaffen."

Neue Konkurrenz für Strategy?

Auch andere Unternehmen steigen zunehmend in das Bitcoin-Geschäft ein. Der Bitcoin-Miner Marathon Holdings kündigte kürzlich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar an, die möglicherweise ebenfalls für BTC-Käufe genutzt wird. Überraschenderweise hat auch der Videospielhändler GameStop ein wandelbares Schuldenangebot in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und wird einen Teil des Erlöses für den Kauf von Bitcoin verwenden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion