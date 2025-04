GM und Ford melden Absatzboom vor Trumps Zollhammer

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu General Motors Co.!

Diese Aktie und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Trotz dieser Zuwächse fiel der Gesamtumsatz von Ford im Quartal um ein Prozent. Als Hauptgrund nannte der Autobauer die Einstellung zweier Modelle im vergangenen Jahr.

Am Mittwoch soll eine Importabgabe von 25 Prozent auf ausländische Fahrzeuge in Kraft treten. Für Hersteller wie GM und Ford, die zahlreiche Fahrzeuge wie den Mustang Mach-E oder den Blazer in mexikanischen Werken für den US-Markt produzieren, könnten die Zölle besonders teuer werden.

Die Anderson Economic Group warnt, dass die Zölle den Preis eines Neuwagens um 4.000 bis 12.000 US-Dollar in die Höhe treiben könnten. Elektrofahrzeuge würden laut Analyse besonders stark getroffen. Händler und Analysten berichteten von einem regelrechten Ansturm auf die Autohäuser in den vergangenen Tagen.

Auch Hyundai und Toyota profitierten vom Vorzieheffekt: Hyundai sprach von seinem zweitbesten Verkaufsmonat aller Zeiten, Toyota meldete einen Anstieg der US-Verkäufe von Hybrid- und Elektrofahrzeugen im März um 44 Prozent.

Reaktion der Aktien

Die Aktien von GM und Ford bewegen sich weiter im Minus. Analysten erwarten laut Business Insider in den kommenden Tagen volatile Kursbewegungen, je nachdem wie der Markt die Auswirkungen der Zölle auf Kosten, Margen und Nachfrage einpreist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion