Black Gold gibt Beginn von Bohrungen im Illinois-Becken bekannt

VANCOUVER, B.C., 20. Februar 2025 / IRW-Press / BGX – Black Gold Exploration Corp. (das „Unternehmen“ oder „BGX“) (CSE: BGX) (FWB: P30) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen beim Öl- und Gasbohrloch Fritz 2-30 (das „Bohrloch“) in Clay County, Indiana, begonnen haben. Zu Beginn dieses Monats erwarb BGX vom Betreiber, Adler Energy LLC (der „Betreiber“), eine 10-%-Beteiligung am Bohrloch sowie eine Option auf eine Beteiligung an allen versetzten Erschließungsbohrlöchern in einem 210 Acres großen Gebiet von gemeinsamem Interesse.

Dieses Prospektionsgebiet ist ein Ausläufer des Bohrlochs Fritz 1, das vor etwa 17 Jahren gebohrt wurde und in dem sowohl Öl- als auch Gasvorkommen entdeckt wurden, jedoch aufgrund mehrerer Faktoren, einschließlich des damaligen Rückgangs der Ölpreise, nie gefördert wurde. Das Bohrloch befindet sich in einer bekannten produktiven Ölzone, die als Terra Haute Reef Bank bekannt ist und im Südwesten von Indiana liegt.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Bohrungen in dieser Region der bis dato bedeutsamste kurzfristige Meilenstein des Unternehmens ist, und wir freuen uns über die Möglichkeit, uns am Bohrloch zu beteiligen, das uns nicht nur das Potenzial für einen frühen Cashflow bietet, sondern auch unserem längerfristigen Plan entspricht, unsere Präsenz im Illinois-Becken zu erweitern“, sagte Francisco Gulisano, Chief Executive Officer von BGX.

Das Illinois-Becken hat früher 10 bis 12 Millionen Barrel Öl pro Jahr gefördert.1 Der Betreiber hat eine 8 Quadratmeilen umfassende seismische 3D-Bewertung des Gebiets durchgeführt, einschließlich Fritz 2-30, die sowohl oberflächennahe als auch tiefere geschichtete Förderhorizonte zeigt. Das Bohrloch soll mindestens zehn potenzielle Ölförderhorizonte erproben. Tief liegende Brüche, die mit der 3D-Seismik deutlich zu erkennen sind, zeigen Migrationspfade für Öl in mehrere Zonen mit hoher Porosität, einschließlich Devonian, Trenton, St. Peter Sand, Black River und Knox. Diese Zonen weisen allesamt eine Mächtigkeit von über 100 Fuß auf, was Platz für große Ölvorkommen bietet.