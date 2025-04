Darum ist Trumps Zollkrieg für Bitcoin kaum von Bedeutung!

Trumps Zollkrieg hält die Märkte derzeit in Atem. Es ist vor allem die Unberechenbarkeit in Trumps Vorgehensweise, die wirtschaftliche Unsicherheit erzeugt und die Märkte seit einigen Wochen unter Druck setzt. Auch die Kryptomärkte stehen aufgrund der anhaltenden Korrelation mit den Aktienmärkten durch die Zollpolitik der US-Regierung unmittelbar unter Druck. Mittelfristig ist das Zollthema für Bitcoin jedoch nebensächlich. Die Federal Reserve bleibt das entscheidende Puzzleteil, welches über den weiteren Verlauf dieses Bullruns bestimmen wird.

Offiziell soll die US-Notenbank unabhängig von der US-Regierung agieren und sich auf ihre zwei Mandate konzentrieren: Die Inflation niedrig und den Arbeitsmarkt stabil zu halten. Die Realität sieht und sah schon immer anders aus. Sobald die wirtschaftliche Lage zu schwierig wird, ist die Fed in der Vergangenheit immer eingeknickt und hat ihrer Aufgabe der Inflationskontrolle den Rücken gekehrt, um der Wirtschaft durch geldpolitische Stimuli unter die Arme zu greifen. Angesichts der massiven Abhängigkeit von künstlicher Liquidität, in die die Märkte und die US-Wirtschaft seit der Finanzkrise 2008 und der Coronakrise geraten sind, ist jedwede Vorstellung von Unabhängigkeit der Fed im Grunde absurd, da es zu einer systemischen Krise mit globalen Ausmaßen kommen würde, sollte die Fed im Ernstfall nicht mit geldpolitischer Lockerung eingreifen. Die letzten beiden großen Krisen haben das gezeigt.

Die Trump-Regierung und besonders US-Finanzminister Scott Bessent haben ein klares Ziel: Die langlaufenden Zinsen an den Anleihemärkten sollen sinken, damit die Liquiditätsbedingungen für die Wirtschaft verbessert werden und die Regierung sich günstiger refinanzieren kann. Seit dem Regierungswechsel hat die Fed sich gesträubt, diesem wirtschaftspolitischen Plan entgegenzukommen, doch während der letzten FOMC-Sitzung im März ist Fed-Chef Jerome Powell defacto eingeknickt und hat eine Verringerung der Quantitativen Straffung ab April angekündigt.

Verstecktes Anleihen QE-Programm in der Pipeline?

Seit dem ersten April hat die Fed den Abbau ihres Balancesheets verringert. Statt 25 Milliarden US-Dollar an Anleihen werden nun nur noch 5 Milliarden US-Dollar reduziert – das heißt: die Fed lässt Anleihen in ihrem Balancesheet in dieser Höhe auslaufen und ersetzt diese nicht mehr durch den Kauf weiterer Anleihen. Mortgage Backed Securities (MBS) werden weiterhin in einem Volumen von 35 Milliarden US-Dollar monatlich abgebaut. Offiziell entspricht das einer Reduzierung des Abbaus von 20 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen monatlich und damit einer Entspannung der Liquiditätssituation an den Märkten.

Der Notenbank-Chef hat während der FOMC-Pressekonferenz im März jedoch angedeutet, dass perspektivisch die Balancesheetgröße insgesamt konstant bleiben soll, sie jedoch noch nicht wissen, ab welcher Größe dieser Zustand eingeleitet werden soll. Damit hat Powell jedoch Hinweise darauf gegeben, dass defacto ein neues Quantitative Easing Programm für Anleihen bald wieder starten wird. Da sie weiterhin MBS auslaufen lassen, würde Raum für monatliche Zukäufe von Anleihen in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar bestehen, wenn die Fed beginnen will, die Balancesheetgröße konstant zu halten.

Dies wäre ein notwendiger Schritt, um die Refinanzierung der Regierung umsetzen zu können, da am freien Markt nicht genügend Käufer für Staatsanleihen vorhanden sind. Die USA haben in den letzten Jahrzehnten durch Handelsdefizite und Haushaltsdefizite eine massive Verschuldung aufgebaut. Früher haben Länder wie China US-Staatsanleihen gekauft, um ihre massiven US-Dollar-Exportüberschüsse sinnvoll anzulegen und ihre Währungen schwach zu halten. In den letzten Jahren ist diese Dynamik gebrochen: China, Japan und Co. werden kaum noch US-Anleihen kaufen.

Private Investoren kaufen ebenfalls weniger, weil die Renditen im Vergleich zu den Aktienmärkten und unter Einbezug der Inflation zu niedrig und die Ausfallrisiken angesichts der Schuldenkrise zu hoch sind. Damit bleiben nur noch die Fed (durch QE) und die US-Banken (über Kreditvergabe mit Lockerung der Eigenkapitalvorschriften). Ohne QE oder regulatorische Änderungen (z. B. Ausnahme der Banken von der SLR-Regel) lässt sich die Verschuldung nicht finanzieren.

SLR-Regelung der Schlüssel zur Fortsetzung des Bullruns?

Powells inoffiziell angedeutetes Anleihen-QE-Programm ist nur ein wichtiges Puzzleteil, um bessere Liquiditätsbedingungen zu schaffen. Bereits seit Jahren lobbyiert der Banken-Sektor dafür, die sogenannte Supplementary Leverage Ratio (SLR) für Staatsanleihen fallen zu lassen.

Die SLR ist eine wichtige Kennzahl für US-Banken, die misst, wie viel Eigenkapital sie im Verhältnis zu ihrer gesamten Bilanz und bestimmten außerbilanziellen Geschäften vorhalten müssen. Anders als bei anderen Kapitalregeln spielt das Risiko der einzelnen Anlagen dabei keine Rolle – alle Vermögenswerte, also auch als sicher geltende US-Staatsanleihen, zählen voll mit. Das führt dazu, dass Banken beim Kauf von Staatsanleihen ihre SLR im Blick behalten müssen, da auch diese Anleihen ihre Bilanzsumme erhöhen.

Vor allem in Zeiten mit hoher US-Staatsverschuldung und steigenden Emissionen von Staatsanleihen sorgt die SLR dafür, dass Banken nur begrenzt zusätzliche Treasuries aufnehmen können, ohne gleichzeitig ihr Eigenkapital aufzustocken. Die Regel begrenzt also indirekt die Kapazität der Banken, als Käufer am US-Staatsanleihemarkt aufzutreten. Auch Finanzminister Scott Bessent hat geäußert, dass eine Abschwächung oder Abschaffung der SLR für Staatsanleihen eine hilfreiche Maßnahme wäre.

Noch gibt es keine offiziellen Informationen darüber, ob die SLR angepasst werden soll, doch angesichts der Schuldenkrise der USA und der in diesem Jahr anstehenden Refinanzierung von 7 Billionen US-Dollar Schulden steigt die Wahrscheinlichkeit dieser oder ähnlicher Maßnahmen deutlich.

Was bedeutet das für Bitcoin?

Sowohl ein verstecktes Anleihen-QE-Programm als auch eine Änderung der SLR-Regelung bedeutet vor allem eines: Es wird über geld- und fiskalpolitische Maßnahmen weitere künstliche Liquidität bereitgestellt, um die Schuldenkrise abzufedern und den Umbau der amerikanischen Wirtschaft unter Trump zu finanzieren. Das erhöht die Umlaufmenge des US-Dollars und ein Teil davon wird in Assets wie Aktien, Gold aber auch Bitcoin fließen.

Bitcoin reagiert besonders sensibel auf eine Veränderung der Liquiditätssituation und ist für Anleger vor allem als Absicherung gegen eine Ausweitung der Geldmenge und der damit einhergehenden asymmetrischen Inflationsentwicklung im globalen Wirtschafts- und Finanzsystem interessant. Da an der Schulden-Refinanzierung für die USA nicht wirklich ein Weg vorbeiführt und dies nur durch Schützenhilfe der Fed umgesetzt werden kann, liefert das Potenzial dafür, dass sich dieser Bitcoin-Bullrun noch einige Monate fortsetzen kann, auch wenn die Volatilität aufgrund von Faktoren wie Handelszöllen hoch bleibt.

Denken Sie langfristig!

Gastautor: Alexander Mayer

Alexander Mayer ist seit 2019 als Journalist an den Finanzmärkten tätig und seit 2017 als Investor im Krypto-Sektor unterwegs. Auf seinem Blog decentralist blickt er mit einem makroökonomischen Fokus auf die Krypto-Märkte.

