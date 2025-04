Smartee beschleunigt Globalisierung mit GS-Technologie in Spanien

SALAMANCA, Spanien, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem „10th International Congress of Aligners" untermauerte Smartee Denti-Technology (nachfolgend „Smartee") seine globale Führungsrolle auf dem Gebiet der kieferorthopädischen Innovation, indem es seine GS Mandibular Repositioning Technology vor über 1.000 Teilnehmenden präsentierte. Als einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Aligner in Europa passt die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen kieferorthopädischen Lösungen in Spanien zu den strategischen Investitionen von Smartee in lokales Know-how und Infrastruktur. Dazu gehört auch ein Produktionszentrum in Madrid, das nun als wichtige Basis für die europaweite Expansion des Unternehmens dient.

Keynote Spotlight: Komplexe Fälle mit Präzision lösen