Deutsche Autobauer verschlafen schon wieder Mega-Trend!

Während deutsche Autobauer noch über Technologieoffenheit diskutieren, setzen internationale Wettbewerber längst auf einen neuen Trend – und fahren der einstigen Automobilnation davon. Die Rede ist von Extended Range Electric Vehicles (EREV), einer Antriebstechnologie, die in China boomt, in Europa aber bislang sträflich ignoriert wird – vor allem von den deutschen Premiumherstellern. Dabei ist der weltgrößte Automarkt längst einen Schritt weiter: Elektromobilität mit eingebauter Reichweitenversicherung.

Die Zusatzkosten, die für einen solchen Range-Extender anfallen, belaufen sich auf umgerechnet nur 385 Euro, berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei auf Daten der Marktforschungsfirma Globaldata.

Chinas neue Champions – und Deutschlands große Lücke

Besonders eindrucksvoll demonstriert das der chinesische Hersteller Li Auto, der 2024 über 493.000 Premium-SUVs dank seiner Range-Extender-Technologie in China absetzte – rund 140.000 mehr als BMW. Auch Mercedes und Audi verloren im Premium-Segment in China deutlich an Boden. Li Auto, einst Start-up, nun Marktführer, ist dabei nicht allein: BYD, Aito (Huawei) und Xiaomi drängen mit ähnlichen Konzepten auf den Markt. Letztere kündigten mit dem YU9 ein Full-Size-EREV-SUV an, das Berichten zufolge über 1.500 Kilometern Reichweite haben soll – klar positioniert gegen Mercedes G-Klasse und BMW X7.

Selbst neue Player wie Leapmotor, Teil des Stellantis-Konzerns, bringen serienreife Modelle nach Europa. Das Leapmotor C10 REEV, ein SUV im X3-Format, bietet bis zu 970 Kilometer Gesamtreichweite, elektrische 145 Kilometer, CO₂-Emissionen von nur 10 g/km – und das zum Einstiegspreis von 37.600 Euro. Die Kombination aus elektrischer Agilität und klassischem Komfort könnte sich auch in Europa als Gamechanger erweisen.

Die deutsche Zurückhaltung – strategischer Blindflug?

Währenddessen üben sich deutsche Hersteller in defensiver Rhetorik. Mercedes und BMW verweisen auf Plug-in-Hybride mit teils über 100 Kilometern E-Reichweite, scheuen aber den Schritt zu echten EREVs. Volkswagen will in diesem Marktsegment erst ab 2026 in China mitmischen – und 2027 in den USA mit der Retro-Marke Scout folgen. Ein echtes Produkt für den europäischen Markt? Fehlanzeige.

Und das trotz wachsender Zweifel an der Ladeinfrastruktur, stockendem E-Auto-Absatz und zunehmender Konkurrenz aus Fernost. Laut Alix Partners könnte sich das als Fehler erweisen: "Diese Marktlücke könnten künftig auch in Deutschland und dem Rest Europas chinesische Anbieter füllen", erklärt Xing Zhou von Alix gegenüber dem Handelsblatt. Die EREV-Technik sei gerade für Mittel- und Oberklasse-SUVs eine ideale Lösung – ein Segment, in dem deutsche Marken bislang dominieren.

Ein Markt mit Potenzial

Laut Prognosen wird das weltweite Produktionsvolumen von EREVs bis 2030 auf 3,3 Millionen Einheiten jährlich anwachsen – bei durchschnittlichem Wachstum von 50 Prozent pro Jahr. Zwar bleibt es damit eine Nische, doch eine höchst rentable. EREVs eignen sich ideal für große Fahrzeuge, wo hohe Reichweiten gefragt sind, aber Ladeinfrastruktur fehlt. Genau hier setzen Ford, Stellantis, Hyundai und Mazda an: EREVs für SUVs, Pick-ups und Transporter sollen als Brückentechnologie dienen – besonders im Flottengeschäft, wo reine Elektroantriebe oft noch unpraktikabel sind.

Plug-in-Hybride als Auslaufmodell?

Das Vertrauen in klassische Plug-in-Hybride schwindet – nicht nur bei Kunden, sondern auch in der Politik. In Großbritannien werden steuerliche Vorteile bereits reduziert, in Deutschland sind neue Förderungen ungewiss. EREVs könnten davon profitieren – sofern sie als elektrische Fahrzeuge anerkannt und entsprechend reguliert werden. Genau darauf hoffen Hersteller wie Leapmotor, die bereits auf ein europaweites Händlernetz mit über 540 Standorten setzen.

Fazit: Wer zu spät kommt, verliert

Die deutschen Hersteller haben einst das Auto revolutioniert – doch beim nächsten großen Mobilitätsbaustein droht ihnen das Nachsehen. EREVs bieten genau das, was viele Verbraucher wollen: elektrisches Fahrgefühl ohne Reichweitenangst, flexible Lademöglichkeiten und konkurrenzfähige Preise.

Wenn die großen deutschen Autokonzerne nicht schnell reagieren, riskieren sie mehr als nur Marktanteile. Sie riskieren den Anschluss – an Kunden, an Technologien, an die Zukunft. Der Range Extender kann eine Brücke zwischen dem Heute und der vollelektrischen Zukunft darstellen. Und wer diese Brücke nicht baut, bleibt auf der falschen Seite zurück.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion