Selbstständig, aber ständig am Limit - Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH verrät, warum das eigene Unternehmen für viele Handwerker zur Falle wird (FOTO)

Solingen (ots) - Selbstständige Handwerker arbeiten oft an ihrerBelastungsgrenze, und ein Ausweg scheint nicht in Sicht. Als Gründer undGeschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH hat Liborio Manciavillano essich zur Aufgabe gemacht, Handwerker mit gezielten digitalen Maßnahmen zu mehrEntlastung im Alltag und nachhaltigem Wachstum ihres Betriebs zu verhelfen. Ausjahrelanger Erfahrung weiß er außerdem, warum der Traum von derSelbstständigkeit für viele zur täglichen Belastung werden kann. In diesemArtikel verrät der Experte, welche fünf Fehler selbstständigen Handwerker denErfolg kosten.Überstunden, Fremdbestimmung und ein geringes Einkommen - viele Handwerker habendavon genug und träumen von der Selbstständigkeit. Freiheit und Flexibilität,Selbstverwirklichung und finanzielle Unabhängigkeit sind nur einige der Vorzüge,die sie sich von ihrem eigenen Handwerksunternehmen versprechen. Doch dieRealität sieht oft anders aus: Ein Großteil der selbstständigen Handwerkerversinkt in Arbeit und führt ein Leben im Dauerstress - nennenswertenunternehmerischen Erfolg können die meisten dabei trotzdem nicht erzielen."Handwerker sind hervorragende Fachleute mit einem tiefen Praxiswissen", erklärtLiborio Manciavillano, Gründer und Geschäftsführer der HWS Handwerks-SchmiedeGmbH. "Was ihnen jedoch oft fehlt, sind unternehmerische Strukturen und moderneMethoden, um den Betrieb zukunftssicher aufzustellen.""Damit Selbstständigkeit auch Freiheit bedeuten kann, muss sie richtig gestaltetwerden: Klare Prozesse, die richtige Positionierung, Mitarbeiterführung und derMut, Verantwortung abzugeben, sind hier der Schlüssel zum Erfolg", ergänzt derExperte, der Handwerkern mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH dabei hilft, derStressfalle zu entkommen und eine Selbstständigkeit aufzubauen, die wirklichfreie Zeit und finanziellen Erfolg ermöglicht. In einem zwölfmonatigen Trainingmit persönlicher Betreuung und monatlichen Live-Events vermittelt LiborioManciavillano Handwerkern die neuesten digitalen Methoden in den BereichenUnternehmensführung, Mitarbeitergewinnung und Kundenakquise und unterstützt siedabei, effektive Systeme und Prozesse zu etablieren, die ihren Betrieb rentabelund zukunftsfähig machen. So konnten bereits unzählige Handwerker durch daspersönliche Training der HWS Handwerks-Schmiede entscheidende Fortschritteerzielen und sich zum erfolgreichen Unternehmer entwickeln können.1. Die Illusion der Freiheit - Warum Selbstständigkeit oft das Gegenteil