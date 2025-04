Delta präsentiert auf der Hannover Messe 2025 KI-gestützte Lösungen für intelligente Industrien und eine nachhaltige Energiewende

HANNOVER, Deutschland, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energiemanagement- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, präsentierte heute auf der Hannover Messe 2025 ein breites Spektrum an KI-gestützten Lösungen für intelligente Fertigung, Energieinfrastruktur und Rechenzentren. Dazu zählt die preisgekrönte D-Bot-Serie von Cobots mit fortschrittlichen kognitiven Fähigkeiten sowie der Integration in NVIDIA Omniverse zur Entwicklung digitaler Zwillinge der nächsten Generation. Ebenfalls vorgestellt wurde DeltaGrid, eine KI-gestützte Energiemanagementplattform zur Optimierung der Energieeffizienz, die einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leistet.

Shan-Shan Guo, Chief Brand Officer von Delta, erklärte hierzu: „Investitionen in KI und öffentliche Infrastruktur nehmen in der gesamten EMEA-Region zu. Gleichzeitig wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Unsere Kunden suchen nach Lösungen, die sowohl effizient als auch resilient sind. Mit unserer Expertise hinsichtlich energieeffizienter Rechenzentren sowie zu KI-gestützten Lösungen für Fertigung und Energiemanagement helfen wir ihnen, das Potenzial von KI zu nutzen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Dalip Sharma, Präsident und General Manager von Delta Electronics EMEA, ergänzt: „Unsere Lösungen tragen maßgeblich zur Entwicklung intelligenter Fertigung und Logistik, Elektromobilität, smarter Energienetze und Rechenzentren in der gesamten EMEA-Region bei. So unterstützen über 30.000 unserer hocheffizienten Ladesysteme mehr als eine halbe Million AGVs für ein weltweit führendes E-Commerce-Unternehmen. Unsere Stromaufbereitungssysteme der PCS1500-Serie unterstützen zudem ein großes BESS-Projekt in den Niederlanden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Partnern auf der Hannover Messe 2025, um eine intelligente und nachhaltige Zukunft für die nächste Generation zu gestalten."

Spotlight auf intelligente Industrie: