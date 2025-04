Homerun Resources Inc. ernennt DGWA zum Berater für die europäischen Finanzmärkte

2. April 2025 Vancouver, B.C. / IRW-Press / Homerun Resources Inc. („Homerun“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HMR) (OTCQB: HMRFF) (FWB: 5ZE) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die DGWA GmbH („DGWA“) mit der Beratung für die europäischen Finanzmärkte beauftragt hat, um die Expansion des Unternehmens in Europa voranzutreiben. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den Wert des bereits bestehenden Dual-Listings der Stammaktien des Unternehmens an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart und München (WKN: A3CYRW) zu maximieren.

Die DGWA wird Homerun dabei unterstützen, mit institutionellen und privaten Anlegern im deutschen Sprachraum Europas (Deutschland, Österreich und die Schweiz) mit einer Bevölkerung von fast 100 Millionen Menschen sowie im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern in Verbindung zu treten. Weiters wird die DGWA dazu beitragen, die Aktivitäten des Unternehmens in Brasilien und Europa sowie seine fortschrittlichen Siliziumdioxidtechnologien, die den Bereich der grünen Energielösungen in Europa revolutionieren, stärker ins Bewusstsein der Investoren zu rücken.

Stefan Müller, CEO der DGWA, sagt dazu:

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Homerun Resources beim Ausbau seiner Präsenz auf dem europäischen Markt. Das Unternehmen ist angesichts seines Fokus auf fortschrittliche Siliziumdioxidtechnologien und der kürzlich erfolgten Übernahme von Homerun Energy SRL (ehemals Halocell Europe) gut im schnell wachsenden Sektor der grünen Energie positioniert. Mit seiner innovativen Photovoltaiktechnologie auf Perowskit-Basis und strategischen Partnerschaften ist Homerun bereit, einen bedeutenden Beitrag zur europäischen Landschaft der erneuerbaren Energien zu leisten. Wir freuen uns darauf, Homerun dabei zu unterstützen, mit Investoren und Stakeholdern in der DACH-Region und darüber hinaus in Kontakt zu treten und sein Potenzial zur Revolutionierung von Solarenergielösungen zu präsentieren.“

Brian Leeners, CEO von Homerun Resources, fügt hinzu:

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der DGWA, um unsere Präsenz auf dem europäischen Markt zu stärken. Die Nachfrage nach hochreinem Siliziumdioxid und fortschrittlichen Photovoltaiktechnologien wächst zunehmend und mit der jüngsten Übernahme von Homerun Energy SRL positionieren wir uns an vorderster Front des Wandels. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer Expertise in der Perowskit-Solartechnologie und den starken Kontakten der DGWA in der Finanz- und Investment-Community unser Wachstum beschleunigen und innovative, nachhaltige Energielösungen nach Europa bringen können. Durch die enge Zusammenarbeit mit der DGWA wollen wir mit wichtigen Stakeholdern in Kontakt treten und langfristige Werte für unsere Aktionäre schaffen.“