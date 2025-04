Aktien Frankfurt Anleger scheuen Risiko vor Trump-Zollbekanntgabe Vor der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zurückgezogen. Die kräftige Erholung am Vortag verpuffte, die Sorgen wegen drohender Zölle werden größer. Am Nachmittag …