Benzinpreis steigt deutlich, Diesel erneut günstiger / Preisunterschied jetzt bei mehr als 10 Cent / Stärkere Ölförderung könnte Kraftstoffpreise sinken lassen (FOTO)

München (ots) - Der aktuelle Trend bei den Kraftstoffpreisen hält auch dieseWoche an: Während sich Benzin erneut verteuert hat, ist der Dieselpreis imRahmen der wöchentlichen ADAC Auswertung zum siebten Mal seit dem 11. Februargesunken. Wie die aktuelle Analyse der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt,kletterte der Preis für einen Liter Super E10 um 1,2 Cent auf 1,703 Euro, derDieselpreis sank dagegen um weitere 0,7 Cent auf 1,602 Euro. DerPreisunterschied zwischen den beiden Kraftstoffsorten ist damit auf gut zehnCent angestiegen.Der Rückgang des Dieselpreises dürfte insbesondere mit dem Ende der Heizperiodein Zusammenhang stehen. Sinkt die Nachfrage nach Heizöl, fallen nicht nur dessenPreise, sondern auch die für den produktähnlichen Dieselkraftstoff. Zu einerPreissenkung könnte zudem die seit Anfang April geltende Ausweitung derÖlfördermenge durch die OPEC+ führen. Dies dürfte sich jedoch nur dann positivauf die Kraftstoffpreise auswirken, wenn nicht gleichzeitig andere Faktoren wieder Dauer-Krisenherd am Persischen Golf oder Strafzölle der US-Regierung denÖlpreis nach oben treiben. Aktuell kostet ein Barrel Rohöl der Sorte Brentwieder über 74 US-Dollar und damit gut einen Dollar mehr als in der Vorwoche.Der ADAC empfiehlt den Autofahrerinnen und Autofahrern, vor dem Tanken dieKraftstoffpreise an Tankstellen in der Nähe miteinander zu vergleichen, um danndie günstigste Station anzusteuern. Für den Preisvergleich bietet sich dieSpritpreis-App "ADAC Drive" an, über die man rund um die Uhr die aktuellenPreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen kann. Generellgilt, dass Tanken abends deutlich günstiger ist als am Morgen - in der Regellassen sich leicht sieben bis acht Cent je Liter sparen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .