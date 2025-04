Bayer - Aktie im Rampenlicht - 02.04.2025

Mit einer Performance von -4,38 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,70 % bestehen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,82 % geändert.

Vor der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zurückgezogen. Die kräftige Erholung am Vortag verpuffte, die Sorgen wegen drohender Zölle werden größer. Am Nachmittag …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

