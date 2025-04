Abeille Assurances setzt auf Location Intelligence und Datenanreicherung von Precisely, um Klimarisiken zu managen und das Kundenerlebnis zu verbessern

Die Bedeutung von Location Intelligence und Datenanreicherung für die Versicherungsbranche hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Dieser Bedarf wurde durch die zunehmenden Auswirkungen extremer Wetterereignisse aufgrund des Klimawandels vorangetrieben - wobei raumbezogene und datengesteuerte Erkenntnisse eine entscheidende Rolle bei der Vorhersage und Minderung von Risiken für Gebäude, Infrastruktur, Ökosysteme und die menschliche Gesundheit spielen. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur haben extreme Wetterereignisse in den letzten vier Jahrzehnten wirtschaftliche Schäden in Höhe von mehr als einer halben Billion Euro verursacht. Insbesondere die Überschwemmungsrisiken nehmen in Frankreich und ganz Europa zu, wo unbeständige Wettermuster große Bevölkerungsgruppen und wichtige Infrastrukturen bedrohen.

„Da sich die klimabedingten Risiken ständig weiterentwickeln, ist es unerlässlich geworden, unsere Daten mit räumlichen Informationen anzureichern - nicht nur zur Prävention, sondern auch für ein effektives Risikomanagement", sagt Rosine Gergaud, Geomatics Project Manager und Leiterin des GeoAnalytics-Teams bei Abeille Assurances. „Um den Zugang zu genauen, automatisierten geografischen Informationen zu gewährleisten, wurde das GeoAnalytics-Team gegründet, um räumliche Analysen für alle Einheiten unseres Unternehmens zu entwickeln. Ich bin sehr stolz darauf, seit so vielen Jahren an diesem Projekt beteiligt zu sein und positive Ergebnisse für die Teams von Abeille Assurances zu sehen."