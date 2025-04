Irreführende Werbung: Greenwashing bei DWS abgestraft

DWS habe die internen Abläufe nicht ausreichend überwacht und stattdessen Werbeaussagen wie "Führend im ESG-Bereich" oder "ESG ist ein integraler Bestandteil unserer DNA" genutzt, die nicht der Realität entsprachen.

Die Ermittlungen begannen, nachdem die ehemalige Chief Sustainability Officer Desiree Fixler 2021 öffentlich behauptet hatte, DWS habe ihre ESG-Qualifikationen übertrieben dargestellt. In den Jahren 2022 und 2024 durchsuchten Ermittler die Geschäftsräume der Fondsgesellschaft. Die Vorwürfe und anschließenden Untersuchungen setzten den Aktienkurs der DWS unter Druck, da Investoren mögliche finanzielle Folgen bewerteten.

DWS hat die Strafe akzeptiert und wird keinen Einspruch einlegen.

"Wir haben in den letzten Jahren bereits öffentlich eingeräumt, dass unser Marketing in der Vergangenheit mitunter übertrieben war", erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. "Unsere internen Dokumentations- und Kontrollprozesse wurden bereits verbessert, und wir werden weiter daran arbeiten, in diesem Bereich Fortschritte zu machen."

Der Vergleich mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft werde keine Auswirkungen auf das Finanzergebnis von DWS im ersten Quartal 2025 haben, da die Strafe bereits in den Rückstellungen berücksichtigt sei. Laut Jahresbericht erhöhte das Unternehmen 2024 seine "sonstigen Rückstellungen", zu denen auch Rechtsstreitigkeiten gehören, von 21 Millionen auf 27 Millionen Euro.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

