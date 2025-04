Rockwell Automation und AWS geben Zusammenarbeit bekannt, um die Fertigung durch fortschrittliche Automatisierungslösungen zu transformieren - Vorstellung auf der Hannover Messe 2025

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Unternehmen bündeln ihr

Fachwissen, um die digitale Transformation der Fertigungsindustrie mit

Cloud-fähigen Angeboten zu beschleunigen



Rockwell Automation (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, und Amazon Web

Services, Inc. (https://aws.amazon.com/) (AWS), gaben heute ihre Zusammenarbeit

bekannt, um die digitale Transformation der Fertigungsindustrie zu vereinfachen

und zu beschleunigen. Durch die Kombination von Rockwells Betriebstechnologie

(OT) mit den fortschrittlichen Cloud-Diensten und der globalen Infrastruktur von

AWS werden Hersteller mit skalierbaren, sicheren und flexiblen Cloud-Lösungen

ausgestattet. Diese sollen dazu beitragen, die Anlagenleistung zu optimieren,

die Transparenz in der Produktion zu erhöhen und umsetzbare Erkenntnisse aus

Rohdaten zu gewinnen.





Rockwells tiefgreifendes Branchen-Know-how und innovativeAutomatisierungslösungen, kombiniert mit den fortschrittlichen Cloud-Fähigkeitenvon AWS, befähigen Hersteller dazu, den digitalen Fortschritt effektivervoranzutreiben. Mit den bedeutenden Investitionen von AWS in industrielleGeschäftseinheiten stimmt der Fokus mit Rockwells Kernmärkten überein, darunterLife Sciences, Automobil- und Batterieindustrie, Konsumgüter und andereIndustriesektoren. Diese Zusammenarbeit verbessert die Art und Weise, wie beideUnternehmen gemeinsame Kunden bedienen, indem sie Daten vom Shopfloor nahtlosmit der Cloud verbinden und so fortschrittliche Analysen, KI-Anwendungen undindustrielle Softwarelösungen ermöglichen."Hersteller benötigen flexible, skalierbare und sichere Lösungen, um dieheutigen industriellen Herausforderungen zu meistern", sagte Nicole Denil, VicePresident of Market Access bei Rockwell Automation. "Durch die Zusammenarbeitmit AWS erschließen wir neue Möglichkeiten für KI-gestützte Erkenntnisse,Edge-to-Cloud-Konnektivität und Fortschritte in der industriellenAutomatisierung. Dies ermöglicht es uns, auf die Bedürfnisse unserer Kundeneinzugehen und ihnen zu ermöglichen, auf ihrer bevorzugten Cloud-Plattform zuarbeiten."Als Teil dieser Beziehung erweitert Rockwell seine Software-as-a-Serviceinnerhalb von FactoryTalk® Hub auf AWS. Damit wird die DataMosaix (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/datamosaix.html) (TM)industrial DataOps-Lösung und das das computergestützteInstandhaltungsmanagementsystem (CMMS) Fiix (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/maintenancesuite/fiix.html) ® im AWSMarketplace verfügbar gemacht. Weitere FactoryTalk Hub-Lösungen werden später in