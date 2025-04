TÜV NORD GROUP wächst weiter / Mit Innovationen die Zukunft sicher gestalten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hannover (ots) -- Die TÜV NORD GROUP erhöht den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um 7,0 Prozent auf1,69 Mrd. Euro.- Das EBIT vor Sondereffekten steigt um 6,3 Prozent auf 89,8 Mio. Euro, dieUmsatzrendite (gemessen am EBIT) beträgt - wie im Vorjahr - 5,3 Prozent.- Die Zahl der Mitarbeitenden weltweit übersteigt erstmals die 15.000-Marke.- Mit der neuen Konzernstrategie HORIZON 2030 treibt die TÜV NORD GROUPWachstum, technologische Exzellenz, Digitalisierung und Innovationen weitervoran und wird international deutlich zulegen.- Der Schutz kritischer Infrastrukturen auf der Erde und im Weltraum sowie einesichere künstliche Intelligenz stehen verstärkt im Fokus.- Expansion in die USA: Die Montage und Prüfung modernster Halbleiterbauelementestartet im Herbst/Winter 2025 im Bundesstaat Minnesota.- Für das laufende Jahr erwartet die TÜV NORD GROUP ein stabiles Wachstum. Dievolkswirtschaftliche Entwicklung und geopolitische Unsicherheiten belasten dieKennzahlen."Angesichts globaler geopolitischer Veränderungen, wirtschaftlicherUnwägbarkeiten und technologischer Umbrüche wie künstliche Intelligenz ist dasStreben nach Sicherheit ein zentrales Thema unserer Zeit. Als internationalerWissens- und Prüfkonzern verfolgen wir die Strategie, neue Technologien füreinen sicheren Einsatz tiefgehend zu verstehen, einer breiten Öffentlichkeit zuerklären und für den Markteinsatz zu zertifizieren. Unser Know-how ist aktuellüberall auf der Welt gefragt", sagte der Vorstandsvorsitzende Dirk Stenkamp beider Jahrespressekonferenz des Konzerns auf der Hannover Messe. Dies betreffebeispielhaft den Schutz kritischer Infrastrukturen vor cyberdigitalen undphysischen Bedrohungen ebenso wie den verantwortungsvollen Einsatz künstlicherIntelligenz in der Mobilität, Industrie und Energieversorgung sowie im Weltraum:"In diesem dynamischen und internationalen Umfeld haben wir unsere Ergebnisse imGeschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr nochmals steigern können."Stenkamp betonte, dass die Menschen angesichts von Handelshemmnissen, rezessivenWirtschaftslagen und anhaltender militärischer Konflikte ein ausgeprägtesBedürfnis nach Sicherheit verbinde: "Gerade in dieser von vielen als unsicherempfundenen Zeit stehen unsere mehr als 15.000 Expertinnen und Experten dafürein, ihren Kunden bestmögliche Lösungen anzubieten, um Beiträge für einesichere, stabile und friedliche Entwicklung in Europa und weltweit zu leisten."Sicherheits-Eckpfeiler der digitalen Welt: Cybersecurity und künstlicheIntelligenz (KI)In einer immer stärker digital vernetzten Welt sind Integrität und Schutz vonIT-Systemen nicht nur eine Frage des technischen Fortschritts - sie stehen für