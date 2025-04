Accord Healthcare erhält positives CHMP-Gutachten für Denosumab, Osvyrti® und Jubereq®

London (ots/PRNewswire) -



- Denosumab ist die sechste Biosimilar-Zulassung von Accord in Europa.

- Der CHMP hat eine positive Stellungnahme für Denosumab abgegeben, das als

Osvyrti® und Jubereq® vermarktet werden soll.

- Osvyrti® ist nach Sondelbay® das zweite Osteoporose-Biosimilar von Accord.

- Die Empfehlung des CHMP ebnet den Weg für die Marktzulassung. Accord wird

Denosumab nach dem Patentablauf der Originalpräparate Prolia und Xgeva

(Amgen-Marken für Denosumab) im November 2025 auf den Markt bringen.



Accord Healthcare Limited (Accord) freut sich bekannt zu geben, dass der

Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur

(EMA) eine positive Stellungnahme für Denosumab, einschließlich seiner

Markenformulierungen Osvyrti® und Jubereq®, in den Therapiebereichen

Autoimmunerkrankungen und Onkologie abgegeben hat.





Produkt-Indikationen



Osvyrti ® - Knochen / Osteoporose (60mg Fertigspritze)



- Indiziert für die Behandlung von Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und

Männern mit erhöhtem Frakturrisiko. Denosumab senkt nachweislich das Risiko

von Wirbel-, Nicht-Wirbel- und Hüftfrakturen erheblich.

- Indiziert für die Behandlung von Knochenschwund im Zusammenhang mit

Hormonablation bei Männern mit Prostatakrebs, die ein erhöhtes Risiko für

Knochenbrüche haben, um die Wahrscheinlichkeit von Wirbelbrüchen zu

verringern.

- Indiziert für die Behandlung von Knochenschwund im Zusammenhang mit einer

langfristigen systemischen Glukokortikoidtherapie bei erwachsenen Patienten

mit erhöhtem Frakturrisiko.



Jubereq ® - Onkologie (120mg Fläschchen)



- Indiziert zur Vorbeugung von skelettbezogenen Ereignissen (einschließlich

pathologischer Frakturen, Bestrahlung des Knochens, Rückenmarkskompression

oder Knochenoperationen) bei Erwachsenen mit fortgeschrittenen bösartigen

Erkrankungen des Knochens.

- Indiziert für die Behandlung von Erwachsenen und skelettreifen Jugendlichen

mit Riesenzelltumoren des Knochens, die nicht resezierbar sind oder bei denen

eine chirurgische Resektion wahrscheinlich zu einer schweren Morbidität führen

würde.



Joe Dunford, Vizepräsident für Spezialmarken bei Accord, kommentierte:



"Wir bei Accord setzen uns dafür ein, das Leben von Patienten zu verbessern, und

die jüngste CHMP-Zulassung dieser wichtigen Arzneimittel ist ein wichtiger

Meilenstein. Osvyrti ® erweitert unser Knochengesundheits-Portfolio und ergänzt

Sondelbay ® , unser bereits eingeführtes Teriparatid-Biosimilar. Darüber hinaus

erweitert Jubereq ® unser onkologisches Produktportfolio und unterstreicht unser

Engagement, unser Spezialitätengeschäft voranzutreiben und Innovationen in der

Onkologie voranzutreiben - einem Bereich, in dem wir auf eine lange Tradition

zurückblicken können.



Als Marktführer in der Onkologie bieten wir mehr als 54 onkologische und

onkologiebezogene Behandlungen an, darunter niedermolekulare Generika,

Biosimilars und neue chemische Wirkstoffe. Damit sind wir einer der größten

Anbieter von Chemotherapieprodukten in Europa".



Informationen zu Accord Healthcare



Accord Healthcare, Ltd. hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich (UK) und

ist eines der am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen in Europa.



Accord hat eine der größten Marktpräsenzen unter den europäischen Unternehmen

seiner Kategorie und stellt sicher, dass über 95 % der europäischen Patienten

Zugang zu lebenswichtigen Arzneimitteln erhalten. Accord verfügt über 54

onkologische und onkologiebezogene Behandlungen und ist damit einer der größten

Anbieter von Chemotherapieprodukten in Europe mit weiteren 20 Behandlungen, die

sich derzeit in der Entwicklung befinden und in den nächsten 5 Jahren auf den

Markt kommen sollen.



Wir sind agil und erfinderisch und versuchen stets, unsere Produkte und den

Zugang der Patienten zu ihnen zu verbessern. Wir sind bestrebt, anders zu denken

und mehr zum Wohle der Patienten weltweit zu leisten.



