Small-Cap-News - Power Metallic (ehemals Power Nickel) auf dem Weg zum Giganten

- Aktienkurs: Mehr als 500 % Kurssteigerung seit Erstvorstellung

- Hochgradige Entdeckungen: Abschnitte mit 8 % Kupfer-Äquivalent in der Nisk Property

- Erfolgreiche Finanzierung: Knapp 50 Mio. CAD zu 1,45 CAD bzw. 2,83 CAD je Aktie

- Erweiterung der Bohrkapazität: Erhöhung der Drill Rigs von 3 auf 6

- Unterbewertung: Marktkapitalisierung von 280 Mio. CAD bei 50 Mio. CAD in der Kasse

Aktueller Kurs: 1,33 CAD / 0,85 EUR

Börsen: TSXV: PnPn / Frankfurt WKN: A40S32

Kursziel: 12 Monate 3,00 CAD | 24 Monate 5,00 CAD

Power Metallic auf dem Weg zum Giganten

Power Metallic Mines Inc. hat eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und enorme Vorkommen an Kupfer, Palladium, Platin und Nickel entdeckt.Die bahnbrechenden Funde in der Lion Zone haben das Geschäftsmodell grundlegend verändert. Das weltklasse Nickelvorkommen tritt in den Hintergrund, während die PMGs und Kupferressourcen in den Fokus rücken. Daher erfolgte die Umbenennung in Power Metallic Mines Inc.

Nickel-Äquivalent-Ressourcen und die Lion Zone

- 2023 wurde eine NI 43-101-Resource mit 49.100 Tonnen bestätigt. Davon 8.500 Tonnen an der Oberfläche, ideal für den Open-Pit-Abbau. Reichhaltige Nickel-Äquivalent-Funde von über 1 % auf Abschnitten bis 40 Meter.

Nun konzentriert sich das Unternehmen auf die Erkundung von Kupfer- und PGM-Metallen.

Lion Zone – Vergleich mit Norilsk Nickel

Die Funde in der Lion Zone haben selbst erfahrene Experten überrascht. Die Bohrergebnisse lassen Vergleiche mit Norilsk Nickel zu, einem der weltweit führenden Produzenten von Nickel und PGM-Metallen.

Die 5 besten Bohrlöcher lieferten beeindruckende Werte:

- Durchschnittlich 8 % Kupfer-Äquivalent auf 20 Metern

- 0,4 g/t Gold, 6,7 g/t Palladium, 4,7 g/t Platin und 4,23 % Kupfer

Die Exploration wird massiv ausgeweitet: 10.000 Meter neue Bohrungen stehen an.

power Metallic-Lion

Kupfer als Haupttreiber der nächsten Jahre

Kupfer hat in den letzten Monaten eine starke Rallye hingelegt, und Experten prognostizieren für die kommenden Jahre steigende Preise bis zu 20.000 USD pro Tonne.

Gründe für die steigende Nachfrage:

- Erneuerbare Energien und Elektromobilität

- Wachsende Infrastrukturprojekte weltweit

- E-Autos benötigen dreimal mehr Kupfer als Verbrenner (60 kg vs. 20 kg pro Fahrzeug)

Gleichzeitig sinken die Erzgehalte bestehender Minen drastisch:

Average Copper grade

- Grades sanken seit 2000 von 1 % auf 0,5 %

- Große Minen wie Codelco , Rio Tinto oder BHP setzen vermehrt auf Untertagebau oder Übernahmen von Unternehmen mit hochgradigen Funden

Finanzierung und starke Investoren

Power Metallic ist finanziell hervorragend aufgestellt:

- 50 Mio. CAD Kassenbestand

- Letzte Finanzierungsrunden: 50 Mio. CAD bei 2,83 CAD/Aktie / 10 Mio. CAD bei 1,33 CAD/Aktie

Zu den Großinvestoren zählen: Robert Friedland (einer der renommiertesten Mineninvestoren)

- Rob McEwen (ehemaliger CEO von Goldcorp)

Die Kapitalausstattung ermöglicht eine intensive Exploration mit 6 Bohrgeräten.

Fazit: Potenzieller Übernahmekandidat mit massiver Upside

Power Metallic Mines[/caption]

Power Metallic könnte sich zu einem der größten Übernahmeziele in den nächsten Jahren entwickeln. Das Management hat sich entschieden, vorerst keine Feasibility-Study zu erstellen, sondern die Exploration in der Lion Zone weiter zu intensivieren.

Eine aktualisierte NI 43-101-Ressourcenschätzung wird spätestens Ende des Jahres erwartet.

Übernahmepotential:

Große Bergbauunternehmen sind dringend auf der Suche nach hochgradigen Ressourcen. Die Bewertung einer möglichen Übernahme liegt bereits bei 2–3 Mrd. CAD, was eine mögliche weitere Verfünffachung des Aktienkurses bedeuten könnte.

Attraktive Einstiegschance:

Nach dem Rücksetzer vom Hoch bei fast 2 CAD notiert die Aktie aktuell um 1,33 CAD, was unter dem Niveau der letzten Finanzierung entspricht.

Aktueller Kurs: 1,35 CAD / 0,88 EUR

Börsen: TSXV: PnPn / Frankfurt WKN: A40S32

Kursziel: 12 Monate 3,00 CAD | 24 Monate 5,00 CAD

Erstempfehlung am 05.02.2023 bei 0,27 CAD Autor : Andreas Schmidt

* Aktueller Kurs: 1,33 CAD / 0,85 EUR

* Kursziel 12 Monate: 3,00 CAD

* Kursziel 24 Monate: 5,00 CAD

* WKN: A40S32

* Rating: Strong Buy

* Risiko: Mittel

* Anzahl Aktien: 200 Mio.

* 52-Wochen-Hoch/Tief: 1,98 / 0,20 CAD

Unternehmensinformationen:

- Land: Kanada

- Geschäft: Nickel- und PGM-Explorer

- CEO: Terry Lynch

- Kontakt:

+1 647-448-8044

The Canadian Venture Building, 82 Richmond St East, Suite 202, Toronto, ON M5C 1P1

www.powernickel.com

️ terry@powernickel.com

Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell wie geplant realisieren lässt. Insbesondere ist ungewiss, ob die Erlöse ausreichen, um einen positiven Deckungsbeitrag für die Gesellschaft zu generieren. Wirtschaftliche Schwankungen und ein nachlassender Konsum könnten das Geschäft ebenfalls negativ beeinflussen.

Finanzierungsrisiken: Da die Gesellschaft weiterhin auf Finanzmittel angewiesen ist, kann der Geschäftsbetrieb nur fortgesetzt werden, wenn neue Mittel zugeführt werden. Sollte es nicht gelingen, zusätzliche Finanzierungen zu sichern, wäre die Umsetzung des Geschäftsmodells gefährdet. Die zukünftige Finanzierung hängt unter anderem vom Aktienkurs sowie der allgemeinen Lage an den Finanzmärkten ab. Unerwartete Turbulenzen könnten die Kapitalaufnahme erheblich erschweren.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit frei verfügbaren Mitteln getätigt werden, die nicht für die Sicherung des Lebensunterhalts benötigt werden. Es gibt keine Garantie, dass ein Verkauf der Anteile jederzeit über die Börse möglich ist. Es kann unter Umständen Jahre dauern, bis ein entsprechender Verkaufserlös erzielt wird. Zudem ist ein Totalverlust des Investments nicht ausgeschlossen.

Disclaimer

Alle in diesem Newsletter veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Sie stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen

Zur Beurteilung der Gesellschaften werden insbesondere die SEC- bzw. SEDAR-Filings sowie die jeweiligen Geschäftsberichte berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand der analysierten Unternehmen. Bei der Bewertung der Zukunftsaussichten spielen verschiedene Kriterien eine Rolle. Bei Rohstoffwerten sind insbesondere das Vorhandensein von NI 43-101 (nach kanadischer Richtlinie) geprüften Reserven bzw. Ressourcen, die wirtschaftliche Abbaufähigkeit und die vorhandene Infrastruktur der jeweiligen Liegenschaften von großer Bedeutung.

Bewertungsmethode

Bei Technologieunternehmen oder anderen Sektoren wird das jeweilige Marktumfeld sowie die Marktentwicklung der kommenden Jahre analysiert. Insbesondere wird geprüft, ob das Unternehmen langfristig eine Chance hat, sich am Markt zu etablieren. Als Basis für eine Kursprognose dienen Kennzahlen wie erwarteter Umsatz, Umsatz pro Aktie sowie erwarteter Gewinn pro Aktie. In Verbindung mit einem Peer-Group-Vergleich wird daraus ein mögliches Kursziel abgeleitet. Trotz sorgfältiger Analyse kann keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts übernommen werden. Eine Haftung für eventuelle Vermögensschäden, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen könnten, ist ausgeschlossen.

Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte

Die Herausgeberin erhält eine Vergütung für die Erstellung und Verbreitung dieser Ausgabe von Small Cap News. Der Auftraggeber handelt im Interesse des Emittenten der besprochenen Wertpapiere oder eines Aktionärs des betreffenden Unternehmens. Aktien von Power Nickel Inc. befinden sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Small Cap News, der GCM Global Capital Management GmbH oder verbundenen Unternehmen. Für diese Veröffentlichung wurde eine Vergütung gezahlt.

Haftungshinweis

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Aussender : Small-cap-news.de / GCM GmbH

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Power Nickel- Nickelhausse gibt enorme Phantasie Power Metallic Mines +3,48 % Aktie 3 Aufrufe heute whisky01 24.03.25, 11:34

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.