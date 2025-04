SANY stellt auf der Bauma 2025 die intelligente, grüne und effiziente Zukunft der Baumaschinen vor

MÜNCHEN, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Die bauma 2025, die weltweit führende Fachmesse für die Baumaschinenindustrie, wird am 7. April mit dem Thema „Be part of it – Experience innovation, power, and heartbeat moments" (Seien Sie dabei – Erleben Sie Innovation, Kraft und Herzschlagmomente) eröffnet und konzentriert sich auf Kohlenstoffneutralität und intelligente Baulösungen, um die Industrie in Richtung einer intelligenten und grünen Transformation zu führen.

Die SANY-Gruppe, ein führendes Unternehmen in der Baumaschinenindustrie, wird ihre hochwertigen, effizienten und nachhaltigen Lösungen unter dem Motto „The World of Efficiency – Your Partner to Create the Best" (Die Welt der Effizienz – Ihr Partner für das Beste) vorstellen. Mit 35 ausgestellten Produkten, darunter 19 neue Modelle und 11 elektrifizierte Produkte, wird SANY sein Engagement für Elektrifizierung und Anpassungsfähigkeit an den europäischen Markt unterstreichen. Die SANY Gruppe (Standnummer FN619, 3152 m²) wird auf der bauma 2025 zusammen mit Putzmeister (Standnummer B6.100, 2500 m²) ausstellen und damit eine rekordverdächtige Standfläche von 5652 m² einnehmen. Die Teilnehmer können sich auf Weltneuheiten, CE-zertifizierte Produkte und innovative Lösungen für globale Kunden freuen.