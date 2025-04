UNTERNEHMEN vom 02.04.2025 - 15.15 Uhr

RESTON/WOODCLIFF LAKE/HERNDON - In den USA haben Kunden und Kundinnen vor möglichen Zöllen auf EU-Importe offenbar noch schnell gehandelt: Die deutschen Autobauer legten auf dem für sie sehr wichtigen Markt im ersten Quartal mehrheitlich zu. Volkswagen und BMW konnten ihre Verkäufe teils spürbar steigern, wohingegen die VW -Tochter Audi unter Druck blieb. Mit den angekündigten höheren US-Einfuhrzöllen dürften die Konzerne künftig in Zugzwang geraten. Die Festsetzung der Zölle durch US-Präsident Donald Trump wird an diesem Abend deutscher Zeit in Washington erwartet.

FRANKFURT - Die Deutsche-Bank-Fondsgesellschaft DWS muss auch in Deutschland eine Millionenbuße wegen "Greenwashing"-Vorwürfen zahlen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die wegen des Anfangsverdachts des Kapitalanlagebetrugs ermittelte, verhängte ein Bußgeld von 25 Millionen Euro. Der DWS wird schon länger vorgeworfen, sogenannte grüne Finanzprodukte als "grüner" verkauft zu haben als diese tatsächlich sind - "Greenwashing" also.

Conti verweist auf rückläufige Autoproduktion im ersten Quartal

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat in einer Einschätzung zum ersten Quartal auf die schwierigen Bedingungen in der Automobilbranche hingewiesen. Die Produktion von Autos und leichten Nutzfahrzeugen in Europa und Nordamerika dürfte am Gesamtmarkt in den ersten drei Monaten unter den Vorjahreswerten gelegen haben, hieß es vom Unternehmen am Dienstag in Unterlagen zum sogenannten "pre-close call" für Analysten.

Unicredit darf Banco BPM übernehmen - Credit Agricole mischt mit

MAILAND - Die italienische Großbank Unicredit kann die geplante Übernahme ihrer Konkurrentin Banco BPM weiter vorantreiben. Die italienische Kartellbehörde gab grünes Licht für das Vorhaben, wie Unicredit am Mittwoch in Mailand mitteilte. Allerdings mischt in dem Spiel auch die französische Großbank Credit Agricole mit: Sie erhielt von der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zustimmung, ihre Beteiligung an BPM auf bis zu 19,9 Prozent in etwa zu verdoppeln. Allerdings schlossen die Franzosen eine Übernahmeofferte für das komplette Institut aus.

Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 macht erstmals Gewinn

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im vergangenen Jahr dank der anziehenden Geschäfte und Kostensenkungen erstmals einen Gewinn unterm Strich eingefahren. Das Konzernergebnis lag bei 20,9 Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht der Berliner vom Mittwoch hervorging. Ein Jahr zuvor hatte Auto1 noch 116,5 Millionen Euro Verlust gemacht. In den Jahren davor lagen die Fehlbeträge unter anderem wegen hoher Ausgaben für Technik und Werbung noch teils deutlich höher. Auto1 ist seit dem Februar 2021 an der Börse notiert. Der Ausgabepreis lag bei 38 Euro. Einen Monat später erreichte der Kurs sein Rekordhoch von 52,74 Euro. Danach ging es steil bergab, erst seit Mitte vergangenen Jahres berappelte sich der Kurs mit besseren Zahlen wieder spürbar. Am Mittwoch legte die Aktie vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp zwei Prozent auf 20,81 Euro zu.

Nordex Group erhält zwei Aufträge aus der Türkei



HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex kann sich über ein weiteres größeres Projekt freuen. Ein Windenergie-Projektentwickler aus der Türkei habe zwei Aufträge über insgesamt 108 Turbinen des Typs N163/6.X mit einer Gesamtkapazität von 750 Megawatt erteilt, berichtete das Hamburger Unternehmen am Mittwoch. Die Lieferung sei ab Mitte kommenden Jahres geplant. Die Turbinen werden den Angaben zufolge in zwei Windparks errichtet, die 2027 fertiggestellt werden sollen. Den Namen des türkischen Auftraggebers und der geplanten Windparks will Nordex erst später nennen. Vorbörslich legte die Aktie nach den Nachrichten auf der Handelsplattform Tradegate um knapp ein Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Bericht: BVB mit drittem Anlauf im Werben um Cherki



DORTMUND - Borussia Dortmund versucht einem Medienbericht zufolge zum dritten Mal, den französischen Offensivspieler Rayan Cherki zu verpflichten. Laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" soll der 21 Jahre alte Profi des Erstligisten Olympique Lyon der Königstransfer im Sommer werden. Dann wird im Kader des Fußball-Bundesligisten eine Neustrukturierung erwartet. Zwei Anläufe bei dem U21-Nationalspieler waren zuvor gescheitert.

EU verhängt 460-Millionen-Kartellstrafe gegen Autobauer

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat eine Kartellstrafe in Höhe von rund 460 Millionen Euro gegen zahlreiche Autobauer verhängt. Sie haben sich jahrelang an einem Kartell beteiligt, wie die EU-Kommission mitteilte. Während VW mit rund 127 Millionen Euro die höchste Strafe zahlen muss, trifft es BMW mit einer Strafhöhe von rund 25 Millionen Euro. Mercedes-Benz hatte das Kartell laut Kommission offengelegt und bekommt deswegen keine Strafe. Eigentlich wären rund 35 Millionen fällig geworden.

^

Weitere Meldungen



-Prüfer: EU-Stromnetz muss auf Vordermann gebracht werden -K+S: Keine Einschränkung beim Kalibergbau im Werra-Gebiet -Netflix: Schon fast 100 Millionen Abrufe für 'Adolescence' -ROUNDUP: Post setzt bei Briefmarken erstmals auf Recyclingpapier -Griechenland will für 25 Milliarden Euro aufrüsten

-Studie: Ausbauziele reduzieren - und 700 Milliarden sparen -ROUNDUP: Boehringer kündigt neue Produkte an - Wünsche an Politik -Neuaufstellung von Varta abgeschlossen

-ROUNDUP/Studie: Übernahme aus China erschwert Firmen-Mitbestimmung -ROUNDUP: Kunden vermissen gedruckte Werbeprospekte

-Schwedischer Versicherungsriese verkauft alle Tesla-Anteile -Ermittlungen bei Engel & Völkers teilweise eingestellt°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 72,86 auf Tradegate (02. April 2025, 15:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,91 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,26 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,81 %/+49,73 % bedeutet.