Warum klassische Methoden scheitern - und wie Hypace das Problem nachhaltig löst (FOTO)

Roßdorf (ots) - Der Fahrermangel bringt viele Logistikunternehmen an ihreGrenzen - offene Stellen bleiben unbesetzt, Touren können nicht gefahren werdenund der Wettbewerb um qualifizierte Fahrer wird immer härter. Ben Schimke undLukas Pokinskyj von Hypace helfen Speditionen und Transportunternehmen, sich alsattraktive Arbeitgeber zu positionieren und gezielt die richtigen Fachkräfte zugewinnen. Was hinter ihrer Strategie steckt und welche Ergebnisse sieermöglicht, erfahren Sie hier.Die Straßen Europas sind die Lebensadern der Wirtschaft: Täglich bewegenunzählige Lkw tonnenweise Waren von A nach B - doch der Motor diesergigantischen Maschinerie stottert. Während die erfahrenen Fahrer vor demRuhestand stehen, bleibt der Nachwuchs aus: Junge Menschen sehen in der Branchekeine Zukunft, schrecken vor Arbeitszeiten, Bezahlung und mangelnderWertschätzung zurück. Die wenigen Fahrer, die noch verfügbar sind, können sichihre Arbeitgeber unterdessen frei aussuchen. Unternehmen liefern sich einenregelrechten Kampf um qualifizierte Kräfte, oft ohne Strategie, die sie von derKonkurrenz abhebt. Verzweifelt suchen Betriebe nach Lösungen - doch viele habenbereits schmerzhafte Erfahrungen mit Personalvermittlern gemacht: Versprechungenwurden nicht gehalten, hohe Kosten führten zu Enttäuschungen. Die Skepsisgegenüber neuen Dienstleistern wächst - während die Notwendigkeit, eine Lösungzu finden, immer drängender wird. "Wenn Unternehmen jetzt nicht handeln, werdensie in wenigen Jahren nicht mehr über Transportkapazitäten, sondern überStillstand sprechen müssen", warnt Vertriebs- und Marketingexperte Ben Schimke,Geschäftsführer von Hypace."Das Problem ist nicht, dass es keine Fahrer gibt - sondern dass Unternehmennicht wissen, wie sie ausreichend Bewerber anziehen", erklärt der operativeStratege Lukas Pokinskyj, ebenfalls Geschäftsführer von Hypace. Mit dieserÜberzeugung haben die beiden Experten eine spezialisierte Branchen-Agenturhinter führenden Speditionen und Logistikbetrieben geschaffen, dieTransportunternehmen als attraktive Arbeitgeber positioniert. Das Ziel: Aufdiese Weise sollen qualifizierte Lkw-Fahrer und Logistikmitarbeiter von selbstauf sie aufmerksam werden. Ohne teuren Verwaltungsaufwand oder komplizierteDigitalisierungsmaßnahmen unterstützt Hypace Betriebe dabei, Fachkräfte zugewinnen, zu binden und sich somit einen wertvollen Wettbewerbsvorteil zusichern. Während viele Unternehmen um Mitarbeiter kämpfen, entwickelnHypace-Kunden somit eine starke Arbeitgebermarke, die Bewerber überzeugt.Warum viele Unternehmen Personalvermittlungen misstrauen - und wie Hypace dasVertrauen zurückgewinnt