VNG bleibt mit starkem Ergebnis auf Erfolgsspur (FOTO)

Leipzig (ots) - Marktchancen flexibel genutzt - Adjusted EBIT in Höhe von 321

Mio. Euro - Hochlauf grüner Gase in Ostdeutschland weiter im strategischen Fokus

- Investitionen in die Region benötigen jedoch stabile politische und

wirtschaftliche Rahmenbedingungen - Energiepark Bad Lauchstädt: Inbetriebnahme

Ende 2025 geplant - Geopolitische Entwicklungen beeinflussen Energiemärkte:

Unsicherheiten mit Blick nach vorn größer denn je



"Zurückblickend war 2024 ein bewegtes und bewegendes Jahr, das nicht nur für die

Energiebranche, sondern für die gesamte deutsche und europäische Wirtschaft,

herausfordernde Rahmenbedingungen mit sich brachte. Nichtsdestotrotz ist es uns

gelungen, geschäftsbereichsübergreifend flexibel mit den dynamischen

Marktbedingungen umzugehen, die Versorgungssicherheit mit Gas zu gewährleisten

und das Geschäftsjahr erneut mit einem starken Ergebnis abzuschließen. Eine

gesunde Mischung aus der Strategieumsetzung "VNG 2030+" sowie dem Ergreifen von

Marktchancen hat VNG diesen Erfolg ermöglicht", resümiert Ulf Heitmüller,

Vorstandsvorsitzender der VNG AG zu Beginn der diesjährigen

Bilanzpressekonferenz.







operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern, in Höhe von 321 Mio. Euro

abgeschlossen (2023: 447 Mio. Euro). Das Konzernergebnis liegt mit 232 Mio. Euro

(2023: 380 Mio. Euro) ebenso deutlich über den Erwartungen. "Die sehr guten

Ergebnisse aus den Jahren 2023 und 2024 bilden ein stabiles Fundament, auf dem

wir die VNG der Zukunft bauen. Bis zum Jahr 2035 beabsichtigen wir bei

entsprechenden Rahmenbedingungen bis zu 5 Mrd. Euro in Mittel- und

Ostdeutschland zu investieren. Nicht zuletzt wollen wir unsere eigenen

Dekarbonisierungsbestrebungen und die unserer Kunden maßgeblich unterstützen, um

zugleich die industrielle Wertschöpfung in der Region zu stärken. Dafür haben

wir 2024 mit 329 Mio. Euro über alle Geschäftsbereiche hinweg, nicht nur in

unser Bestandsgeschäft, sondern eben auch gezielt in das Geschäft mit

erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen, investiert", betont Bodo Rodestock,

Vorstandsmitglied für Finanzen, Personal und IT der VNG AG. Im Geschäftsjahr

2024 erzielte VNG einen abgerechneten Umsatz von rund 16,1 Mrd. Euro (2023: rund

23,2 Mrd. Euro), der sich insbesondere aufgrund eines deutlich gesunkenen

Marktpreisniveaus reduzierte. Der VNG-Konzern beschäftigte zum 31.12.2024

insgesamt 1.939 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



"In 2024 hatten politische Entwicklungen, sei es auf nationaler, europäischer

oder geopolitischer Ebene, maßgeblichen Einfluss auf die Energiemärkte. Zudem

fehlen weiterhin wesentliche regulatorische Rahmenbedingungen, etwa eine Seite 2 ► Seite 1 von 5





VNG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem adjusted EBIT, d. h. einem bereinigtenoperativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern, in Höhe von 321 Mio. Euroabgeschlossen (2023: 447 Mio. Euro). Das Konzernergebnis liegt mit 232 Mio. Euro(2023: 380 Mio. Euro) ebenso deutlich über den Erwartungen. "Die sehr gutenErgebnisse aus den Jahren 2023 und 2024 bilden ein stabiles Fundament, auf demwir die VNG der Zukunft bauen. Bis zum Jahr 2035 beabsichtigen wir beientsprechenden Rahmenbedingungen bis zu 5 Mrd. Euro in Mittel- undOstdeutschland zu investieren. Nicht zuletzt wollen wir unsere eigenenDekarbonisierungsbestrebungen und die unserer Kunden maßgeblich unterstützen, umzugleich die industrielle Wertschöpfung in der Region zu stärken. Dafür habenwir 2024 mit 329 Mio. Euro über alle Geschäftsbereiche hinweg, nicht nur inunser Bestandsgeschäft, sondern eben auch gezielt in das Geschäft miterneuerbaren und dekarbonisierten Gasen, investiert", betont Bodo Rodestock,Vorstandsmitglied für Finanzen, Personal und IT der VNG AG. Im Geschäftsjahr2024 erzielte VNG einen abgerechneten Umsatz von rund 16,1 Mrd. Euro (2023: rund23,2 Mrd. Euro), der sich insbesondere aufgrund eines deutlich gesunkenenMarktpreisniveaus reduzierte. Der VNG-Konzern beschäftigte zum 31.12.2024insgesamt 1.939 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."In 2024 hatten politische Entwicklungen, sei es auf nationaler, europäischeroder geopolitischer Ebene, maßgeblichen Einfluss auf die Energiemärkte. Zudemfehlen weiterhin wesentliche regulatorische Rahmenbedingungen, etwa eine