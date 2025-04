Immobilienpreise im Großraum Hamburg stabilisieren sich auf unterschiedlichem Niveau

Potsdam (ots) - Im Vergleich zum Vorjahr sind im Untersuchungszeitraum die

Durchschnittspreise für neue Häuser in Hamburg um 4,9 % gesunken, während neue

Wohnungen einen Anstieg von 7,6 % verzeichnen. Im Hamburger Umland bewegen sich

die Durchschnittspreise zwischen einem leichten Rückgang von 0,4 % bei

Bestandshäusern und einem Anstieg von 2,7 % bei neuen Wohnungen. Für die

LBS-Studie wurden über 17.600 öffentlich zugängliche Immobilien-Angebote im

Großraum Hamburg vom Forschungsinstitut FUB IGES Wohnen+Immobilien+Umwelt GmbH

im zweiten Halbjahr 2024 ausgewertet.



Sabine König, Vorständin der LBS NordOst, zieht ein erstes Fazit:" Nach dem Ende

der historisch einmaligen Preisrallye und den durch die veränderten

Rahmenbedingungen ausgelösten hohen Preiskorrekturen in 2023 konnten wir jetzt

unterschiedliche Preisentwicklungen für Wohnimmobilien beobachten."





Preise für Bestandsimmobilien veränderten sich kaumIm vergangenen Jahr haben sich die Durchschnittspreise für Bestandsobjekte nacheinem zum Teil deutlichen Rückgang im Vorjahr kaum verändert. DerDurchschnittspreis für Bestandshäuser in Hamburg entspricht mit 5.120 EUR/m²fast dem Vorjahreswert (5.117 EUR/m²). Mit plus 1,6 % stiegen die Preise fürHamburger Bestandswohnungen auf 6.034 EUR/m² leicht an.Die Preisunterschiede für beide Wohnformen sind zwischen den HamburgerStadtteilen erheblich. Sie liegen beispielsweise für gebrauchte Häuser zwischenrd. 2.510 EUR/m² in Ochsenwerder bis zu 15.541 EUR/m in Harvestedehude.Im Hamburger Umland kosteten Bestandshäuser im Mittel 3.149 EUR/m² (- 0,4 %).Der Durchschnittswert für bestehende Wohnungen veränderte sich zum Vorjahrnicht, im Schnitt sind 3.063 EUR/m² zu kalkulieren.Legt man für einen Vergleich eine Hausgröße von 120 m² zugrunde, müssenImmobilieninteressenten für ein gebrauchtes Haus in der Stadt im Mittel 614.400Euro kalkulieren. Im Umland (377.880 Euro) sind sie gut 236.500 Euro günstigeram Markt. Eigentumswohnungen mit 80 m² Wohnfläche aus dem Bestand kosteninnerhalb der Stadtgrenzen mit durchschnittlich 482.720 Euro fast doppelt soviel wie im Umland (245.040 Euro).Preise für Neubauobjekte entwickelten sich unterschiedlichDie Durchschnittspreise für neue Häuser in Hamburg und Umland sind im Vergleichzum Vorjahr gesunken. In Hamburg verringerte sich der Wert um 4,9 % auf 5.394EUR/m² und im Umland um 1,5 % auf 3.804 EUR/m².Neue Eigentumswohnungen sind mit 8.564 EUR/m² in Hamburg um 7,6 % und mit 4.863EUR/m² im Umland um 2,7 % teurer geworden.