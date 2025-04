Rakovina Therapeutics Inc. (von First Berlin Equity Resear...

02.04.2025 / 15:31 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

First Berlin Equity Research on 02/04/2025 initiated coverage on Rakovina Therapeutics Inc. (ISIN: CA75103L1013/ Bloomberg: RKV CN). Analyst Alexander Rihane placed a BUY rating on the stock, with a CAD 0.40 price target.

Abstract:

Rakovina Therapeutics (Rakovina) is a promising preclinical-stage biotech company focused exclusively on DNA Damage Response (DDR) pathways, which is developing next-generation anti-cancer compounds discovered through artificial intelligence (AI). Its lead programmes target PARP and ATR, two well-validated mechanisms in oncology. The drug target PARP is very well understood and has been used by other companies' first-generation PARP inhibitors (PARPis) marketed since 2014. Rakovina's next-generation PARPis are designed to address key limitations of first-generation PARPis-namely, their poor brain penetration and high toxicity-by offering the potential for safer, more effective treatments, including in combination therapies. The company aims to secure a licensing deal for its lead preclinical stage PARP inhibitor programme in H2/25 (FBe: H1/26), followed by its ATR inhibitor series thereafter (FBe: H2/26). The PARPi market is projected to grow from USD 4bn in 2024 to USD 16bn by 2034 (~15% CAGR), and DDR is attracting strong deal activity-about USD4.4bn in recent licensing partnerships at preclinical or early clinical stage. Rakovina is well-positioned in a space with proven Big Pharma interest. Given the company's focused pipeline, near-term deal potential, and relatively de-risked profile within the biotech sector, we initiate coverage of Rakovina with a Buy recommendation and a price target of CAD 0.40.



