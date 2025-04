ROBINT stellt auf der Hannover Messe 2025 die Robotik der nächsten Generation vor und verstärkt die globale Expansion

HANNOVER, Deutschland, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Vom 31. März bis zum 4. April präsentiert Robint seine neuesten Robotik-Innovationen auf der Hannover Messe 2025 und stellt insbesondere zwei fortschrittliche Lösungen vor: dem Rhino Pro Reinigungsroboter und den Voyager Assistenzroboter. Diese intelligenten Roboter stellen sich kritischen Herausforderungen der industriellen Reinigung und der intelligenten Mobilität und verbessern die Effizienz, die Flexibilität und das Benutzererlebnis. Neben diesen Produkteinführungen unterzeichnete Robint auch ein „European Strategic Partnership Agreement", was einen wichtigen Schritt in seiner globalen Expansionsstrategie darstellt.

Robints neuester Reinigungsroboter Rhino Pro stellt einen großen Fortschritt in der automatisierten Reinigung dar. Er verfügt über KI-gestützte Navigation, Hindernisvermeidung in Echtzeit und ein optimiertes Reinigungssystem. Ausgestattet mit Schrubb-, Kehr-, Staubwisch- und Saugfunktionen, bietet er eine hocheffiziente und anpassungsfähige Lösung für verschiedene Reinigungsanforderungen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger verfügt der Rhino Pro über eine neu integrierte mobile Wasserstation, die die Einsatzzeit verlängert und die Leistung in Umgebungen verbessert, in denen Änderungen an der direkten Wasserversorgung unpraktisch sind. Darüber hinaus ermöglicht der modulare Aufbau einen schnellen Austausch von Komponenten, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die betriebliche Effizienz gesteigert werden. Durch die Einführung eines ergonomischen Griffs wird die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert, so dass die manuelle Bedienung bei Bedarf komfortabler ist. Der Rhino Pro ist ideal für Einkaufszentren, Flughäfen, Krankenhäuser und Industriestandorte, wo hohe Hygiene- und Effizienzstandards erforderlich sind.

Voyager: Bewältigung der Herausforderungen intelligenter Mobilität in einer alternden Gesellschaft

Der Assistenzroboter Voyager wurde entwickelt, um die Mobilität in öffentlichen Verkehrsknotenpunkten, Gewerbegebieten und Gesundheitseinrichtungen zu unterstützen. Mit der zunehmenden Alterung der europäischen Bevölkerung – laut Eurostat werden bis 2050 rund 129,8 Millionen Menschen im Seniorenalter (29,5 % der Gesamtbevölkerung) erwartet – steigt auch die Nachfrage nach intelligenten Mobilitätslösungen. Voyager stellt sich dieser Herausforderung mit hochpräziser autonomer Navigation, intelligenter Hindernisvermeidung und einer verlängerten Batterielebensdauer, die einen kontinuierlichen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen gewährleistet. Die benutzerfreundliche Oberfläche unterstützt mehrere Interaktionsmodi, so dass sie auch für ältere Menschen und Personen mit Mobilitätsproblemen zugänglich ist. Ob in Flughäfen, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Bürogebäuden – der Voyager erhöht die Sicherheit und den Komfort für Benutzerinnen und Benutzer und verbessert so deren gesamte Mobilitätserfahrung.

Stärkung der europäischen Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften

Neben den Produktinnovationen baut Robint auch seine internationale Präsenz durch wichtige Partnerschaften aus. Während der Hannover Messe 2025 unterzeichnete Robint in Anwesenheit von Dai Lian, Deputy General Manager der Zhongguancun Science City Company, offiziell das „European Strategic Partnership Agreement". Diese Vereinbarung unterstreicht das Engagement von Robint, seine Präsenz auf dem europäischen Markt zu stärken und die weitere Zusammenarbeit in den Bereichen industrielle Automatisierung und intelligente Mobilität zu fördern.

