Verfassungsschutz erwartet neue russische Einflussversuche

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor russischen Versuchen, auf die politische Willensbildung in Deutschland Einfluss zu nehmen. "Auch nach der Bundestagswahl, vor allem im Zeitraum bis zur Regierungsbildung, aber auch darüber hinaus, ist mit Einflussnahmeversuchen durch Desinformation, Cyberangriffe sowie Spionage und Sabotage zu rechnen", heißt es in einer aktuellen Analyse, die der Inlandsgeheimdienst veröffentlicht hat. Dazu würden neben russischen Staatsmedien auch "gekaufte prorussische Influencer", Einflussnetzwerke sowie Botnetze und Fake-Accounts in sozialen Medien genutzt.

Bemühungen um Wahlbeeinflussung