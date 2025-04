Die wahren Gewinner im S&P 500: Diese 3 Unternehmen schlagen alle beim Profit

An der Spitze der Profitabilitäts-Rangliste im S&P 500 stehen laut einer aktuellen Untersuchung drei Unternehmen, die auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten: Colgate-Palmolive , DaVita und Verisk Analytics . Doch was sie verbindet, ist ihre außergewöhnliche Fähigkeit, aus jedem investierten US-Dollar Kapital herauszuholen.

Wenn es ums Investieren geht, ist weniger manchmal mehr – zumindest dann, wenn man den Fokus auf das legt, was wirklich zählt: Profitabilität. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Anleger, die sich auf die profitabelsten Unternehmen konzentrieren, überdurchschnittlich gut fahren – ganz ohne komplexe Modelle oder exotische Kennzahlen.

Colgate-Palmolive, der Traditionskonzern hinter Zahnpasta, Reinigungsmitteln und Haushaltsprodukten, überzeugt mit einem krisenfesten Geschäftsmodell und hoher operativer Effizienz. DaVita, ein führender Anbieter von Dialysezentren, profitiert von einem stetigen Bedarf im Gesundheitswesen – ein Sektor, der auch in volatilen Märkten Stabilität bietet. Und Verisk Analytics, ein datengetriebener Dienstleister für Versicherungen und Finanzdienstleister, punktet mit hochmargigen B2B-Lösungen und einer klaren Spezialisierung auf risikoanalytische Dienstleistungen.

Erst auf Rang 10 folgt Apple, das gemessen am Marktwert größte Unternehmen der Welt. Unternehmen wie Microsoft, Nvidia und Amazon – oder auch Berkshire Hathaway von Investmentlegende Warren Buffett – schaffen es gar nicht erst auf die Liste der 15 profitabelsten Konzerne.

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+ oder: Überhandeln Sie direkt anund können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren.

Entscheidend für das Ranking ist eine simple, aber aussagekräftige Kennzahl: Das Verhältnis des operativen Gewinns zum Buchwert (Operating Profit / Book Equity). Der operative Gewinn umfasst die Erlöse abzüglich Kosten, Betriebsausgaben und Zinsen – ein Maß für die tatsächliche wirtschaftliche Leistung eines Unternehmens. Mit Hilfe dieser Kennzahl haben laut MarketWatch Robert Novy-Marx und Mamdouh Medhat in ihrer Studie das Ranking erstellt.

Die Studie kommt zu einem klaren Ergebnis: Wer die profitabelsten Unternehmen bevorzugt, braucht keine zusätzlichen Filter wie Return on Equity, niedrige Volatilität oder "Quality-Faktoren". Viele der heute genutzten Kriterien im sogenannten "Factor Zoo" würden ohnehin auf dasselbe hinauslaufen – Profitabilität. Nur dass einige Fondsanbieter daraus komplizierte Produkte mit hohen Gebühren basteln.

Der einfache Schluss: Wer in Unternehmen investiert, die bewiesen haben, dass sie effizient und nachhaltig Gewinne erwirtschaften, trifft langfristig die besseren Entscheidungen. Besonders in unsicheren Marktphasen kann der Blick auf die Profitabilität also der entscheidende Kompass sein – ganz ohne GPS, aber mit einem klaren Ziel vor Augen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion