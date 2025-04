Warum agile Strategien Pharmaunternehmen erfolgreicher machen - und welche das sind (FOTO)

München (ots) - Die Pharmaindustrie steht vor neuen Herausforderungen:

Regulierungen, digitale Transformation und veränderte Kundenerwartungen

erfordern ein Umdenken im Marketing. Klassische Ansätze greifen oft zu kurz -

agile Strategien hingegen ermöglichen schnellere Anpassungen und gezieltere

Kommunikation. Doch welche Methoden funktionieren wirklich?



Für den Erfolg im Marketing der Pharmabranche kommt es darauf an, zeitnah auf

veränderte Marktbedingungen zu reagieren, Entwicklungen genau zu verfolgen und

erhobene Daten als Grundlage für Entscheidungen zu verwenden. Der agile Ansatz

ermöglicht es, diesen Anforderungen gerecht zu werden und langfristig den Erfolg

zu sichern. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Marketingstrategien sich für

Pharmaunternehmen bewährt haben und warum sie effektiver sind als klassische

Ansätze.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Anforderungen an das MarketingDie Arbeit im Marketing von Pharmaunternehmen unterliegt strengen gesetzlichenVorgaben. Medizinische Produkte sind oft komplex und erklärungsbedürftig, wasbesondere Sorgfalt bei der Kommunikation erfordert. Materialien wie Flyer fürPatienten und Ärzte, Erklärvideos, Veröffentlichungen neuer Studienergebnisse inden sozialen Netzwerken oder Informationsangebote für medizinisches Personalmüssen sämtlichen rechtlichen Anforderungen entsprechen. Kurz gesagt: AlleInhalte müssen durch Studien belegt sein.Das stellt Marketingabteilungen vor eine besondere Herausforderung: Sie müssennicht nur kreative und verständliche Kommunikationslösungen entwickeln, sonderngleichzeitig komplexe medizinische Inhalte korrekt und regelkonform aufbereiten.Um diesen Spagat effizient zu meistern, braucht es neue Arbeitsweisen - weg vonstarren Abläufen, hin zu echter interdisziplinärer Zusammenarbeit.Crossfunktionale Teams ermöglichen gemeinsames VorgehenFrüher verlief die Entwicklung von Marketingmaterialien in Pharmaunternehmen oftlinear: Marketing machte den Anfang, Medical prüfte die Inhalte, Legal &Compliance gaben - häufig nach mehreren Korrekturschleifen - ihr finales Okay.Das führte nicht selten zu Verzögerungen, Abstimmungsproblemen und unklarenVerantwortlichkeiten. Heute setzt sich ein anderes Modell durch: Agile,crossfunktionale Teams bringen alle relevanten Fachbereiche von Beginn an aneinen Tisch. Marketing entwickelt erste Konzepte auf Basis vonMarktbedürfnissen, Medical sorgt für wissenschaftliche Korrektheit, Legal undCompliance prüfen die regulatorische Konformität, Digital & Design gestaltenansprechende Materialien, und der Vertrieb bringt direktes Feedback vom Marktein. So entsteht ein iterativer Entwicklungsprozess, der schneller, effizienter