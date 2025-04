Sushui Tech eröffnet DMFC-Vertriebs- und Servicezentrum in Großbritannien

Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFCs) bieten eine umweltunabhängige Stromquelle für IoT- und kritische Missionen und unterstützen häufig Solar- und Batterieanlagen. Es handelt sich um leise elektrochemische Stromerzeuger, die mit Methanol betrieben werden und nur Wasserdampf und eine geringe Menge Kohlendioxid ausstoßen, also keine gefährlichen Gase. Sie erzeugen reinen Gleichstrom ohne elektromagnetische Interferenzen, sind also für empfindliche Geräte geeignet und umweltfreundlicher als Benzin- oder Dieselgeneratoren.

SHANGHAI, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Sushui Tech hat heute bekannt gegeben, dass es Device Smart Ltd. zum Vertriebspartner für seine innovative Reihe von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen in Großbritannien und Irland ernannt hat.

Dr. Sophie Zhai, Gründerin von Sushui Tech, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Device Smart und die Ausweitung unseres internationalen Geschäfts auf den britischen Markt. Wir haben mit großem Erfolg mit dem Export nach Japan begonnen und sehen Großbritannien aufgrund seiner nördlichen Breitengrade und der begrenzten Sonneneinstrahlung in den Wintermonaten als den nächsten wichtigen Markt an. Unsere Produkte sind bereit für diesen Markt und wir wollen den besten Kundenservice in der Region bieten."

Jason Hill, Geschäftsführer von Device Smart, sagte: „Eine Reihe unserer Kunden verwendet Brennstoffzellen und hat nur eine sehr begrenzte Auswahl. Sushui bietet eine wettbewerbsfähige Alternative und die Freiheit, eine Vielzahl von Methanollieferanten zu nutzen. Wir bauen ein Servicezentrum in Großbritannien auf, um sicherzustellen, dass unsere Kunden den bestmöglichen Support für diese unternehmenskritischen Produkte erhalten. DMFCs sind eine saubere und leise Energiequelle und wir freuen uns, Teil der Reise von Sushui zu sein."

Sushui bietet eine Reihe von DMFCs mit 50W, 85W, 130W und 200W Leistung an. Sie werden mit einer Garantie von 24 Monaten innerhalb von 6000 Stunden geliefert, die von Device Smart Ltd. unterstützt wird.

Informationen zu Sushui Tech

Sushui Tech ist ein Hersteller von Brennstoffzellen für die gesamte Kette mit Sitz in Shanghai. Durch die Nutzung der hohen Energiedichte und Umweltverträglichkeit von Methanolkraftstoff bietet das Unternehmen schlüsselfertige Energielösungen für netzunabhängige und geschäftskritische Anwendungen.

Informationen zu Device Smart

Device Smart, gegründet von Jason Hill, einem Veteranen mit 30 Jahren Erfahrung in der Sicherheitstechnik, ist ein Anbieter einzigartiger Sicherheitsvorkehrungen. Sein Hintergrund in den Bereichen Überwachung und Hausautomation treibt den agilen, nutzerorientierten Ansatz des Unternehmens voran, bei dem schnelle Entwicklung, Wertanalyse und langlebiges Design im Vordergrund stehen. In Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt Jason innovative Produkte, die sich durch eine effektive und langlebige Sicherheitstechnologie auszeichnen.

